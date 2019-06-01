Hercai kitabının yazarı Sümeyye Koç anlattı! İşte Hercai'nin doğuş hikayesi...
Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Hercai'nin yazarı Sümeyye Koç, kitabın doğuş hikayesini anlattı. Orta halli bir ailenin en küçük çocuğu olan 22 yaşındaki Sümeyye Koç, genç yaşında büyük bir başarıya imza attı. "Yazmaya yeteneğim olduğunu Hercai'ye kadar fark etmedim" diyen Sümeyye Koç'tan, Hercai kitabı ve dizisi hakkında detaylar...
"YAZMA YETENEĞİM OLDUĞUNU HERCAİ'YE KADAR FARK ETMEDİM"
Sümeyye Koç, 1995 Ankara doğumlu. Orta halli bir ailenin en küçük çocuğu. Lise eğitimi bitene kadar Ankara'dan hiç ayrılmıyor. Daha sonra ise üniversite için Sakarya'ya, sanat tarihi okumaya gidiyor. Aslında buraya kadar her şey olağan. Fakat Sümeyye'nin hayatını yaşıtlarından bir tık farklılaştıran nokta aynı zamanda televizyonda reyting rekorları kıran bir diziye ilham vermiş bir romanın yazarı olması.
HERCAİ DİZİSİNİN DOĞUŞ HİKAYESİ!
Kullanıcıların online olarak hikayelerini yazıp paylaştığı Wattpad platformuna bölümler halinde Hercaihikayesini yazan Koç, ilk olarak Epsilon Yayınları'nın dikkatini çekiyor. Wattpad'de milyonlarca tıklanan öykü evvela raflarda yerini alıyor daha sonra ise Mia Yapım tarafından atv'ye dizi olarak uyarlanıyor. Kısacası daha reşit bile olmadığı bir yaşta Türkiye'nin en çok izlenecek dizilerinden birinin öyküsünü farkında olmadan kaleme almış oluyor Sümeyye.
Sümeyye Koç, hem Hercai'nin çıkış öyküsünü hem Wattpad'den TV ekranlarına uzanan serüveni hem de diziyle beraber hayatında nelerin değiştiğini anlattı...
- Hercai önce Wattpad'de sevildi sonra raflarda en sonda televizyonda yerini aldı. Nasıl gelişti bu süreç?
- Tanınma süreci iki yılı buldu. 2016'nın başından beri kitap teklifleri geliyordu. En sonunda Epsilon Yayınevi ile anlaştım. Kitap çıktıktan bir yıl sonra Mia Yapım dizi teklifiyle geldi. Dizi olduktan sonra reytinglerle birlikte kitap satışları da patladı. Herkesin dilinde, elinde Hercai var. Bindiğim otobüslerde birkaç kez, insanların benim hakkımda, Hercai hakkında konuştuklarına şahit oldum. İşin güzel yanı, çoğu beni yüz olarak tanımıyor ve ben onları seyredebiliyorum.
- Yazma yeteneğinizi nasıl keşfettiniz?
- Küçük yaştan beri yazmayı çok severim. İlkokula giderken muhakkak bir şeyler yazmak için ayrı defterlerim olurdu. Bir bakmışım günlük tutuyorum, bir bakmışım tanımadığım insanlara mektuplar yazıyorum. Yine de tüm bu süreç boyunca yazma yeteneğim olduğunu fark edememiştim. Ta ki üniversiteye hazırlanırken Hercai'yi yazmaya başlayana kadar...
- Wattpad'de çok sevilen ve daha sonra diziye, filme uyarlanan hikayelere baktığımızda daha 'teenage' ağırlıklı içerikler olduğunu görüyoruz. Fakat Hercai aşiretlerin, konakların yer aldığı bir öykü.
- Ciddi konulu hikâyeler her zaman beni daha çok çekmiştir. Bu demek değil ki genç kurgular ciddiyet barındırmaz. Ama 18 yaşından küçük bir karakteri konu alıp ona istediğinizi yazamazsınız, bu fazlaca tepki alır. Hercai'de Mardin'i tercih etme sebebim, oradaki insanların sıradan bir hayat yaşadığını vurgulamaktı. Dizinin aksine kitapta öyle aşiret olayları yok. Doğu denince insanların aklına ağa, aşiret, şiddet olayları geliyor. Bu doğru değil bence.