Bugünkü
Takvim
Haberler Galeri Magazin Hercai’nin Cihan Şadoğlu’su Serdar Özer’in eşi Çiğdem Özer güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Serdar Özer'in güzel eşi

Hercai’nin Cihan Şadoğlu’su Serdar Özer’in eşi Çiğdem Özer güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Serdar Özer'in güzel eşi

İzleyici karşısına çıktığı günden bu yana Hercai ekran klasiklerinden biri haline geldi. Kadrosunda Akın Akınözür, Ebru Şahin, Ayda Aksel, Serhat Tutumluer, Oya Unustası gibi isimleri bulunduran Hercai sezon boyunca yeni bölümleriyle ekran başına kilitledi. Dizinin en çok sevilen isimlerinden biri Serdar Özer. Hercai'nin Cihan Şadoğlu'su Serdar Özer hem oyunculuğu hem de özel hayatı ile takdir topluyor. Oğlunu ve eşini sosyal medya hesabından paylaşan Serdar Özer'in eşi Çiğdem Özer güzelliğiyle beğeni topluyor. İşte başta Serdar Özer olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

25.12.2020 09:30 - Son Güncelleme: 25.12.2020 10:58
Hercai’nin Cihan Şadoğlu’su Serdar Özer’in eşi Çiğdem Özer güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Serdar Özer'in güzel eşi

Serdar Özer, 1980 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini 2003 yılında rol aldığı Hekimoğlu dizisi ile yaşayan Serdar Özer şu sıralarda Hercai dizisinde Cihan Şadoğlu karakterini canlandırıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hercai’nin Cihan Şadoğlu’su Serdar Özer’in eşi Çiğdem Özer güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Serdar Özer'in güzel eşi

İşte başta Hercai'nin Cihan Şadoğlu'su Serdar Özer olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

Hercai’nin Cihan Şadoğlu’su Serdar Özer’in eşi Çiğdem Özer güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Serdar Özer'in güzel eşi

DANILO ZANNA VE EĞİ TUĞÇE DEMİRBİLEK ZANNA

Hercai’nin Cihan Şadoğlu’su Serdar Özer’in eşi Çiğdem Özer güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Serdar Özer'in güzel eşi
Hercai’nin Cihan Şadoğlu’su Serdar Özer’in eşi Çiğdem Özer güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Serdar Özer'in güzel eşi

Danilo Zanna ile 2012 yılında hayatını birleştiren Tuğçe Demirbilek 20 Mart 1981 yılında Giresun'da doğdu. Tuğçe Demirbilek'in aslen Giresunlu olduğunu söylemek mümkündür. Tuğçe Demirbilek burcu ise balıktır.

DİĞER GALERİLER