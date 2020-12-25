Haberler Galeri Magazin Hercai’nin Cihan Şadoğlu’su Serdar Özer’in eşi Çiğdem Özer güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Serdar Özer'in güzel eşi

Hercai’nin Cihan Şadoğlu’su Serdar Özer’in eşi Çiğdem Özer güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Serdar Özer'in güzel eşi

İzleyici karşısına çıktığı günden bu yana Hercai ekran klasiklerinden biri haline geldi. Kadrosunda Akın Akınözür, Ebru Şahin, Ayda Aksel, Serhat Tutumluer, Oya Unustası gibi isimleri bulunduran Hercai sezon boyunca yeni bölümleriyle ekran başına kilitledi. Dizinin en çok sevilen isimlerinden biri Serdar Özer. Hercai'nin Cihan Şadoğlu'su Serdar Özer hem oyunculuğu hem de özel hayatı ile takdir topluyor. Oğlunu ve eşini sosyal medya hesabından paylaşan Serdar Özer'in eşi Çiğdem Özer güzelliğiyle beğeni topluyor. İşte başta Serdar Özer olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

25.12.2020 09:30 - Son Güncelleme: 25.12.2020 10:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





