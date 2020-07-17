Hercai’nin Cihan Şadoğlu’su Serdar Özer’in eşi Çiğdem güzelliğiyle büyülüyor! İşte Serdar Özer'in güzel eşi

Serdar Özer, 1980 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini 2003 yılında rol aldığı Hekimoğlu dizisi ile yaşayan Serdar Özer şu sıralarda Hercai dizisinde Cihan Şadoğlu karakterini canlandırıyor.

İşte başta Hercai'nin Cihan Şadoğlu'su Serdar Özer olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...