Hercai'nin boylu poslu yakışıklısı Miran'ın sevgilisine bakın! Akın Akınözü'nün sevgilisi Sandra sosyal medyayı salladı
Final bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Hercai'nin yakışıklı Miran'ı Akın Akınözü'nün sevgilisi güzelliğiyle hayran bırakıyor. Sandra Pestemalciyan, doğal güzelliğiyle sosyal medya gündeminde. Hercai dizisi ile yıldızı parlayan ve oyunculuğu kadar özel hayatıyla da takdir edilen Akın Akınözü, Amerika'da tanışıp aşk yaşamaya başladığı Sandra Pestemalciyan ile evliik yolunda ilerliyor. Birbirlerine çok yakıştırılan çiftten Sandra'yı görenler güzelliğini konuşuyor. İşte Akın Akınözü'nün sevgilisi Sandra Pestemalciyan başta olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...
Final bölümüyle son kez izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanan Hercai dizisinde oyunculuğu ve yakışıklılığıyla kendisine hayran bırakan Akın Akınözü'nün Amerika'da tanıştığı ve uzun yıllardır aşk yaşadığı güzeller güzeli sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile aşkında evlilik yolunda ilerliyor. İşte başta Akın Akınözü olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.