Hercai'nin boylu poslu yakışıklısı Miran'ın sevgilisine bakın! Akın Akınözü'nün sevgilisi Sandra sosyal medyayı salladı

Final bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Hercai'nin yakışıklı Miran'ı Akın Akınözü'nün sevgilisi güzelliğiyle hayran bırakıyor. Sandra Pestemalciyan, doğal güzelliğiyle sosyal medya gündeminde. Hercai dizisi ile yıldızı parlayan ve oyunculuğu kadar özel hayatıyla da takdir edilen Akın Akınözü, Amerika'da tanışıp aşk yaşamaya başladığı Sandra Pestemalciyan ile evliik yolunda ilerliyor. Birbirlerine çok yakıştırılan çiftten Sandra'yı görenler güzelliğini konuşuyor. İşte Akın Akınözü'nün sevgilisi Sandra Pestemalciyan başta olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

25.04.2021 12:18 - Son Güncelleme: 25.04.2021 12:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





