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Hercai'nin Azize'si Ayda Aksel'in kızı Leyla güzelliğiyle hayran bıraktı! Meğer bir dönem sunuculuk da yapmış

ATV ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden bu yana dizi severleri ekran başına kilitleyen Hercai, oyuncuların başarılı performansı ile konuşulmaya devam ediyor. Başarılı projenin dikkat çeken isimlerinden biri de Hercai'nin Azize Aslanbey'i Ayda Aksel. Tecrübeli oyuncu Ayda Aksel sosyal medyayı sık sık kullanıyor ve en çok kızı Leyla ile olan fotoğraflarını paylaşıyor. Ayda Aksel'in Haluk Semi Yüngül ile olan evliliğinden olan kızı Leyla da hem oyuncu hem sunucu. Bir dönem bir müzik kanalında boy gösteren Leyla Yüngül'ün Instagram'da binlerce takipçisi var. İşte doğal güzelliğiyle hayran bırakan Ayda Aksel'in kızı Leyla Yüngül ve diğer ünlü isimlerin çocukları…

31.07.2020 10:29 - Son Güncelleme: 31.07.2020 10:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





