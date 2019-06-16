Hercai'nin Azize Sultan'ı Ayda Aksel'i tanıdınız mı? İşte Ayda Aksel'in herkesi şaşırtan görüntüsü...

Ayda Aksel, Hercai dizisinde Azize Aslanbey karakteriyle izleyiciyi kendisine hayran bıraktı. Yılların oyuncusu Ayda Aksel, her ne kadar Hercai dizisinde kötü karakteri canlandırsa da, izleyici onun başarılı oyunculuğuna hayran kalıyor. Atv'nin kısa sürede reyting rekortmeni haline gelen dizisi Hercai'nin Azize Sultan'ı Ayda Aksel'in gençlik hali ise özellikle yeni nesil tarafından bir hayli merak ediliyor. İşte Ayda Aksel'in gençliği...