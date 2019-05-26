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Hercai'nin Azize Sultan'ı Ayda Aksel'i tanıdınız mı? İşte Ayda Aksel'in herkesi şaşırtan görüntüsü...

Ayda Aksel, Hercai dizisinde Azize Aslanbey karakteriyle izleyiciyi kendisine hayran bıraktı. Yılların oyuncusu Ayda Aksel, her ne kadar Hercai dizisinde kötü karakteri canlandırsa da, izleyici onun başarılı oyunculuğuna hayran kalıyor. Atv'nin kısa sürede reyting rekortmeni haline gelen dizisi Hercai'nin Azize Sultan'ı Ayda Aksel'in gençlik hali ise özellikle yeni nesil tarafından bir hayli merak ediliyor. İşte Ayda Aksel'in gençliği...

26.05.2019 11:29 - Son Güncelleme: 26.05.2019 11:29
Hercai'nin Azize Sultan'ı Ayda Aksel'i tanıdınız mı? İşte Ayda Aksel'in herkesi şaşırtan görüntüsü...

Ayda Aksel... Hercai dizisinin Azize Sultan'ı Ayda Aksel, son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında. Başarılı oyuncu Ayda Aksel'in gençlik hali merak konusu oldu. İşte Hercai'nin Azize Aslanebey'i Ayda Aksel ve diğer ünlülerin gençlik halleri!

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Hercai'nin Azize Sultan'ı Ayda Aksel'i tanıdınız mı? İşte Ayda Aksel'in herkesi şaşırtan görüntüsü...

Hülya Avşar

Hercai'nin Azize Sultan'ı Ayda Aksel'i tanıdınız mı? İşte Ayda Aksel'in herkesi şaşırtan görüntüsü...

Aydan Burhan

Hercai'nin Azize Sultan'ı Ayda Aksel'i tanıdınız mı? İşte Ayda Aksel'in herkesi şaşırtan görüntüsü...

Ömer Dönmez

Hercai'nin Azize Sultan'ı Ayda Aksel'i tanıdınız mı? İşte Ayda Aksel'in herkesi şaşırtan görüntüsü...

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