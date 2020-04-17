Hercai dizisinin yıldızı Akın Akınözü'nün annesi de oyuncu çıktı! Hercai oyuncusu Akın Akınözü'nün annesi...
ATV'nin rekortmen dizisi Hercai'de Miran karakterine hayat veren Akın Akınözü, özel hayatıyla magazin dünyasının gündemine oturdu. Hercai dizisinin başrol oyuncusu Akın Akınözü'nü yakın markaja alan sevenleri, annesinin kim olduğunu öğrendiklerinde hayrete düştü. Oğlu Akın Akınözü gibi kendisi de oyuncu olan Özlem Akınözü'nün Payitaht Abdülhamit dizisinde oynadığı ortaya çıktı.
Hercai Atv ekranlarında fırtınalar estirmeye devam ediyor. 7 Şubat Cuma günü Atv ekranlarında Hercai 31. bölüm yine izleyiciyi ekran başına kilitleyecek! Miran, Hazar'ın verdiği mektubun gerçekliğini kabul etmekte zorlanır ama artık göz ardı edemeyeceği bu durum karşısında babaannesiyle yüzleşmeye karar verir. Azize hazırlıksız yakalandığı bu durumun içinden çıkmak için yeni bir oyun kurmaya çalışsa da Miran'ın sarsılan güveni Azize'nin başarılı olmasını engeller.
Mektubun ortaya çıkmasıyla beraber intikam oyununda da sona gelindiğini düşünen Hazar bu sefer Dilşah hakkında öğrendiği yeni bilgilerle babasının kendisinden bir şeyler sakladığını keşfeder. Miran'ın intikam arzusuyla başlatmış olduğu bu oyun geçmişin bütün bilinmeyenlerini tek tek ortaya çıkarırken, büyük hesaplaşmalar iki aile arasındaki bütün dengeleri değiştirecektir.
Yayına girdiği tarihten itibaren izleyiciyi ATV ekranlarına kilitleyen Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü ailesiyle gündem oldu. Akın Akınözü, 1990 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Los Angeles General Studies, UC Berkeley Applied Math alanında eğitimini tamamlayıp, oyunculuk üzerine eğitim almıştır. Miran karakteri ile herkesi kendisine hayran bırakan Akın Akınözü'nün annesinin kim olduğunu biliyor musunuz? İşte Akın Akınözü ve ünlülerin anneleri.