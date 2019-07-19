Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin kimdir nereli memleketiyle olay oldu

Atv ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Hercai dizisinde, Reyyan karakterini canlandıran Ebru Şahin hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Hercai oyuncusu Ebru Şahin Reyyan rolüyle dikkat çekti. ATV'nin rekortmen dizisi Hercai'nin sezon finali yapmasıyla gözler Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin gündeme oturdu. Hercai dizisinin yıldızı Ebru Şahin, sevenleri tarafından ilgi odağı oldu. Dizideki Miran ile birlikte olay olan Reyyan'ın hayatı izleyiciyi ekrana bağladı. ATV'de ilk bölümünden itibaren olay yaratan Hercai dizisinin gözdesi Ebru Şahin memleketiyle sosyal medyaya gündem oldu. Peki Ebru Şahin nereli? İşte Ebru Şahin ve ünlülerin memleketleri.

19.07.2019 16:19 - Son Güncelleme: 19.07.2019 16:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





