Hercai dizisinin 'Reyyan Şadoğlu'su Ebru Şahin hakkında şaşırtan gerçek! Ebru Şahin kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Hercai dizisi ilk bölümüyle izleyicisinden tam not aldı. Dizide "Reyyan Şadoğlu" karakterine can veren Ebru Şahin hayranları tarafından mercek altına alındı. Peki Hercai'nin ilk bölümünün yayınlanması ile birlikte "Reyyan Şadoğlu" karakteri ile büyük beğeni toplayan Ebru Şahin kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Hercai'nin Reyyan Şadoğlu'su Ebru Şahin hakkında merak edilen tüm detaylar...

18.03.2019 00:12 - Son Güncelleme: 18.03.2019 00:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





