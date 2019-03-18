Hercai dizisinin 'Reyyan Şadoğlu'su Ebru Şahin hakkında şaşırtan gerçek! Ebru Şahin kimdir? Kaç yaşında ve nereli?
Hercai dizisi ilk bölümüyle izleyicisinden tam not aldı. Dizide "Reyyan Şadoğlu" karakterine can veren Ebru Şahin hayranları tarafından mercek altına alındı. Peki Hercai'nin ilk bölümünün yayınlanması ile birlikte "Reyyan Şadoğlu" karakteri ile büyük beğeni toplayan Ebru Şahin kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Hercai'nin Reyyan Şadoğlu'su Ebru Şahin hakkında merak edilen tüm detaylar...
EBRU ŞAHİN KİMDİR?
Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin,1994 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde tamamladıktan sonra oyunculuk eğitimi alan Ebru Şahin, ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşadı.
Daha sonra Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol aldı. Ebru Şahin, son olarak İstanbullu Gelin dizisinin kadrosunda yer aldı ve dizide Burcu karakterini canlandırdı.
Ebru Şahin son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Reyyan karakterini canlandırmaktadır.