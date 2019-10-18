Hercai dizisinin Miran Aslanbey'i Akın Akınözü'nün sevgilisi Sandra Pesmacial şaşırttı!

Akın Akınözü rol aldığı Hercai dizisi ile milyonlarca kişinin gönlünde taht kurdu. Hayran sayısı ciddi bir artış yakalayan başarılı oyuncunun hayranları Akınözü'nü yakından takip ediyor. Akın Akınözü nereli? Akın Akınözü kaç yaşında? gibi sorular haricinde Akın Akınözü 'nün sevgilisi de merak ediliyor. Yakışıklı oyuncu Akın Akınözü'nün sevgilisi Sandra Pesmacial arasında hakkında araştırma yapılmaya başlandı. İşte Akın Akınözü'nün sevgilisi Sandra Pesmacial kimdir? Merak edilen detayları haberimizde bulabilirsiniz...

18.10.2019 17:13 - Son Güncelleme: 18.10.2019 17:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





