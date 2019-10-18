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Hercai dizisinin Miran Aslanbey'i Akın Akınözü'nün sevgilisi Sandra Pesmacial şaşırttı!

Akın Akınözü rol aldığı Hercai dizisi ile milyonlarca kişinin gönlünde taht kurdu. Hayran sayısı ciddi bir artış yakalayan başarılı oyuncunun hayranları Akınözü'nü yakından takip ediyor. Akın Akınözü nereli? Akın Akınözü kaç yaşında? gibi sorular haricinde Akın Akınözü 'nün sevgilisi de merak ediliyor. Yakışıklı oyuncu Akın Akınözü'nün sevgilisi Sandra Pesmacial arasında hakkında araştırma yapılmaya başlandı. İşte Akın Akınözü'nün sevgilisi Sandra Pesmacial kimdir? Merak edilen detayları haberimizde bulabilirsiniz...

18.10.2019 17:13 - Son Güncelleme: 18.10.2019 17:23
Hercai dizisinin Miran Aslanbey'i Akın Akınözü sevgilisi Sandra Pesmacial şaşırttı!

Hercai oyuncusu Akın Akınözü oyunculuğu ile herkesi ekran başına kilitlemeyi başardı. ATV'nin rekortmen dizisi Hercai'de Miran Aslanbey karakterine hayat veren Akın Akınözü sevgilisini sete çağırdı. İşte herkesi şaşkına çeviren Akın Akınözü ve sevgilisi...

Hercai dizisinin Miran Aslanbey'i Akın Akınözü sevgilisi Sandra Pesmacial şaşırttı!

SEVGİLİSİNİ SETE ÇAĞIRDI

Yakışıklı oyuncunun sevgilisini geçtiğimiz günlerde sete çağırdığı ortaya çıktı. Birlikte sette fotoğraf çektiren çiftin fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. Akınözü'nün sevgilisinin kim olduğu ise henüz bilinmiyor.

Hercai dizisinin Miran Aslanbey'i Akın Akınözü sevgilisi Sandra Pesmacial şaşırttı!

Akın Akınözü kimdir?

Akın Akınözü, 1990 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Los Angeles General Studies, UC Berkeley Applied Math alanında eğitimini tamamlayıp, oyunculuk üzerine eğitim almıştır. 2014 yılında Azrail sinema filmi ile kariyerine adım atmıştır. 2015 yılında ise Muhteşem Yüzyıl dizisi ile ilk kez televizyon ekranlarında boy göstermiş daha sonra ise Arkadaşlar İyidir dizisinde rol almıştır.

Hercai dizisinin Miran Aslanbey'i Akın Akınözü sevgilisi Sandra Pesmacial şaşırttı!

Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Miran karakterine hayat veren Akın Akınözü 1.80 metre boyunda, 76 kilo ve Oğlak burcudur.

Akın Akınözü'nün rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Hercai (Miran) (TV Dizisi)

2017-2018 – Aslan Ailem (Murat) (TV Dizisi)

2017 – Payitaht Abdülhamid (Ömer) (TV Dizisi)

2016 – Arkadaşlar İyidir (Yunus) (TV Dizisi)

2015 – Muhteşem Yüzyıl: Kösem (İvan/Ali) (TV Dizisi)

Hercai dizisinin Miran Aslanbey'i Akın Akınözü sevgilisi Sandra Pesmacial şaşırttı!

Oynadıkları projelerde bambaşka insanlarla görülüp yakıştırılıyorlar ama özel hayatlarında kalpleri başkalarıyla dolu. İşte ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri.

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