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Her şey Lalin'in uykusu için: Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu uyku sertifikası aldı

Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çifti, bebekleri Lalin'in tatilde uyku düzeninin bozulmaması için ünlü Uyku Eğitim Koçu Ebru Yiğitsoy'a gitti. Bu özel eğitimi tamamlayan çift ile Lalin, tatile çıktı. Peki bebeklerde uykunun faydası nelerdir? Bebekler günde kaç saat uyumalı. İşte detaylar...

21.07.2021 07:00 - Son Güncelleme: 21.07.2021 07:00
Her şey Lalin'in uykusu için: Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu uyku sertifikası aldı

Kenan İmirzalıoğlu ile evliliğini geçtiğimiz yıl ekim ayında kucağına aldığı kızı Lalin'le taçlandıran Sinem Kobal, örnek anneliğiyle takdir topluyor.

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Her şey Lalin'in uykusu için: Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu uyku sertifikası aldı

Her yaz Marmaris'in Selimiye bölgesinde tuttukları evde tatil yapan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, bu yaz farklı bir rota çizip kızları Lalin için daha merkezi yerlerde tatil planı yapmıştı.

Her şey Lalin'in uykusu için: Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu uyku sertifikası aldı

İmirzalıoğlu çifti, tatil öncesinde Lalin'in düzenin bozulmaması için kızını Uyku Eğitim Koçu Ebru Yiğitsoy'a götürdü.

Her şey Lalin'in uykusu için: Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu uyku sertifikası aldı

Belirli bir eğitimden geçen Lalin, desteksiz uyumayı öğrendi. Kobal da önceki gün kızının uyku sertifikasını paylaştı.

Her şey Lalin'in uykusu için: Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu uyku sertifikası aldı

İşte Sertifakılı Uyku Eğitim Koçu Ebru Yiğitsoy, TAKVİM okurları için anlattı: