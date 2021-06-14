Hepsi grubuyla tanınan Cemre Kemer karnın burnunda görüntülendi! Doğum için gün sayan Cemre’nin son hali…
Hepsi grubuyla tanınan Cemre Kemer karnın burnunda görüntülendi! Doğum için gün sayan Cemre'nin son hali… Bir döneme damga vuran ve takip eden yıllarda dağılan Hepsi grubuyla adını geniş kitlelere duyuran Cemre Kemer, Aralık 2020'de Emir Medina ile nikah masasına oturmuştu. Şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayan ünlü Kemer, önceki gün Etiler'de bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Karnı burnunda objektiflere yansıyan ünlü isim, kendisini görüntüleyen basın mensuplarla ayaküstü sohbet etti. Bebeğine bakıcı tutup tutmayacağı yönündeki soruları cevaplayan Kemer'in son hali dikkat çekti. İşte detaylar…
14.06.2021 17:40
- Son Güncelleme: 14.06.2021 17:40
Dağılan "Hepsi" grubunun üyelerinden olan Cemre Kemer, Aralık 2020'de Emir Medina ile dünyaevine girmişti. Şimdilerde 7,5 aylık hamile olan Cemre Kemer, ilk bebeğine kavuşmak için geri sayıma başladı.
1,5 ay sonra kızını kucağına almaya hazırlanan Cemre Kemer, önceki gün Etiler'de bir alışveriş merkezinde kameralara yansıdı. tv100'ün haberine göre; basın mensuplarının sorularını cevaplayan Kemer, bebeği için alışveriş yaptığını dile getirdi.
Aldıkları yüksek ücretler nedeniyle çok konuşulan bakıcılarla ilgili konuşan Kemer, "Doğum Türkiye'de olacak. Çalışmayı da düşündüğüm için bakacağım, deneyeceğim. Şu an hiçbir bakıcıyla anlaşmadım. Daha emin değilim." İfadelerini kullandı.
Şarkı çıkarmak yerine sosyal medya alanındaki işlerine devam edeceğini belirten ünlü isim, hamilelik sürecinde yaşadıklarını da anlatmayı ihmal etmedi.
Kemer, "Doğuma 1,5 ay var. Eğilip kalkmak zormuş bu dönemlerde. Özgür hareket edememek ne demek ilk defa anlıyorum hayatımda. O yüzden zor yani" dedi.