Hepsi grubuyla tanınan Cemre Kemer karnın burnunda görüntülendi! Doğum için gün sayan Cemre’nin son hali…

Hepsi grubuyla tanınan Cemre Kemer karnın burnunda görüntülendi! Doğum için gün sayan Cemre'nin son hali… Bir döneme damga vuran ve takip eden yıllarda dağılan Hepsi grubuyla adını geniş kitlelere duyuran Cemre Kemer, Aralık 2020'de Emir Medina ile nikah masasına oturmuştu. Şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayan ünlü Kemer, önceki gün Etiler'de bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Karnı burnunda objektiflere yansıyan ünlü isim, kendisini görüntüleyen basın mensuplarla ayaküstü sohbet etti. Bebeğine bakıcı tutup tutmayacağı yönündeki soruları cevaplayan Kemer'in son hali dikkat çekti. İşte detaylar…

14.06.2021 17:40 - Son Güncelleme: 14.06.2021 17:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





