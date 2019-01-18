Hepsi Grubu'nun yıldızı Gülçin Ergül kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları...

Gülçin Ergül, Hepsi Grubu'ndan ayrılıp solo şarkı söylemeye devam etti. Herkes bu ayrılığın sebebinin o zamanlar Gülçin Eergül'ün hayatındaki kişi ile evlenmesinden kaynaklandığını söylemişti. Ancak bu dedikodular asılsızdı. Üstelik Gülçin Ergül hiç evlilik yapmadı. Son zamanlarda çıkardığı arabesk albümüyle yeniden yıldızı Parlayan Gülçin Ergül, Alişan'ın seslendirdiği 'İkimize birden' şarkısıyla büyük çıkış yakaladı. Gülçin Ergül hakkında en merak edilen konu ise yaşı oldu. Gülçin Ergül kaç yaşında? İşte cevabı...

18 Ocak 2019 Cuma, 13:02:18 Güncelleme: 13:47:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





