Hepsi grubunun sarışın Gülçin Ergül'ü kazada sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybetmişti... Grup üyelerinden Cemre Kemer süreci anlattı.

Kemer, "Gülçin Hanım'ı ziyarete gittiniz mi?" sorusuna "Hayır ziyarete gitmedik, bildiğim kadarı ile Gülçin İstanbul'da da çok fazla durmak istemiyor. Çok kötü bir süreç geçiriyor, kendisinin açıklamadığı bir şeyi söylemek bana düşmez" dedi.