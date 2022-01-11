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Haberler Magazin Hepsi grubunun sarışın Gülçin Ergül'ü kazada sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybetmişti... Grup üyelerinden Cemre Kemer süreci anlattı

Hepsi grubunun sarışın Gülçin Ergül'ü kazada sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybetmişti... Grup üyelerinden Cemre Kemer süreci anlattı

Hepsi grubunun sarışın Gülçin Ergül'ü kazada sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybetmişti... Grup üyelerinden Cemre Kemer, acılı Gülçin'in yaşadığı süreci anlattı. Sevgilisini kaybeden şarkıcı, psikolojik destek almaya başlamıştı. Grubun üyelerinden Cemre Kemer, önceki gün Kuruçeşme'de görüntülendi. Kemer, "Gülçin Hanım'ı ziyarete gittiniz mi?" sorusuna bakın ne yanıt verdi.

11.01.2022 09:40 - Son Güncelleme: 11.01.2022 09:43
Hepsi grubunun sarışın Gülçin Ergül’ü kazada sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı’yı kaybetmişti... Grup üyelerinden Cemre Kemer süreci anlattı

Hepsi grubunun sarışın Gülçin Ergül'ü kazada sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybetmişti... Grup üyelerinden Cemre Kemer süreci anlattı.

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Hepsi grubunun sarışın Gülçin Ergül’ü kazada sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı’yı kaybetmişti... Grup üyelerinden Cemre Kemer süreci anlattı

Geçtiğimiz yıllarda dağılan Hepsi grubunun üyelerinden Gülçin Ergül, trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybetmişti. Grubun üyelerinden Cemre Kemer, önceki gün Kuruçeşme'de görüntülendi.

Hepsi grubunun sarışın Gülçin Ergül’ü kazada sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı’yı kaybetmişti... Grup üyelerinden Cemre Kemer süreci anlattı

Kemer, "Gülçin Hanım'ı ziyarete gittiniz mi?" sorusuna "Hayır ziyarete gitmedik, bildiğim kadarı ile Gülçin İstanbul'da da çok fazla durmak istemiyor. Çok kötü bir süreç geçiriyor, kendisinin açıklamadığı bir şeyi söylemek bana düşmez" dedi.

Hepsi grubunun sarışın Gülçin Ergül’ü kazada sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı’yı kaybetmişti... Grup üyelerinden Cemre Kemer süreci anlattı

Gülçin Ergül yaşadığı acının şokunu atlatamadı. Hürriyet'in haberine göre; sevgilisini kaybeden şarkıcı, psikolojik destek almaya başladı.

Hepsi grubunun sarışın Gülçin Ergül’ü kazada sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı’yı kaybetmişti... Grup üyelerinden Cemre Kemer süreci anlattı

Büyük acı yaşayan Gülçin Ergül psikoloğuyla haftada 3 gün görüşüyor. Bu zor dönemde ünlü şarkıcıyı anne ve babası da bir an olsun yalnız bırakmıyor.

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