Hepsi grubunun sarışın Gülçin Ergül'ü kazada sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybetmişti... Grup üyelerinden Cemre Kemer süreci anlattı
Hepsi grubunun sarışın Gülçin Ergül'ü kazada sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybetmişti... Grup üyelerinden Cemre Kemer, acılı Gülçin'in yaşadığı süreci anlattı. Sevgilisini kaybeden şarkıcı, psikolojik destek almaya başlamıştı. Grubun üyelerinden Cemre Kemer, önceki gün Kuruçeşme'de görüntülendi. Kemer, "Gülçin Hanım'ı ziyarete gittiniz mi?" sorusuna bakın ne yanıt verdi.
11.01.2022 09:40
- Son Güncelleme: 11.01.2022 09:43
Hepsi grubunun sarışın Gülçin Ergül'ü kazada sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybetmişti... Grup üyelerinden Cemre Kemer süreci anlattı.
Geçtiğimiz yıllarda dağılan Hepsi grubunun üyelerinden Gülçin Ergül, trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybetmişti. Grubun üyelerinden Cemre Kemer, önceki gün Kuruçeşme'de görüntülendi.
Gülçin Ergül yaşadığı acının şokunu atlatamadı. Hürriyet'in haberine göre; sevgilisini kaybeden şarkıcı, psikolojik destek almaya başladı.