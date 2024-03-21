Hepsi grubunun esmer güzeli Cemre Kemer 2.kez anne olmaya hazırlanıyor! Doğum için geri sayım başladı! Ayna karşısında karnı burnunda pozlar...

Bir döneme damga vuran "Hepsi" grubunun şarkıcıları arasında yer alan Cemre Kemer, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. 2020 yılında reklamcı Emir Medina ile nikah masasına oturan Cemre Kemer, 2021 yılında da kızı Karla'yı kucağına almıştı. 2023 yılının sonralarına yakın da müjdeli haberi kızıyla çektiği videoyla duyuran Kemer, "Hamileler toplansın, yeniden başlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Ünlü şarkıcı bugün sosyal medyada karnı burnunda paylaşım yaptı. İşte Cemre Kemer'in o paylaşımı!
Bir döneme damga vuran Hepsi grubunun üyelerinden Cemre Kemer, Aralık 2020'de sekiz yıldır birlikte olduğu reklamcı Emir Medina ile nikah masasına oturdu.
Hepsi grubunun dağılmasıyla 2021 yılında ilk kızı Karla'yı kucağına alan Kemer, şimdilerde ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor.
Müjdeli haberi kızıyla çektiği videoyla duyuran Kemer, "Hamileler toplansın, yeniden başlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.