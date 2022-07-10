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Haberler Magazin Henüz 16 yaşındaydı! Yeşilçam’ın en güzel kadınlarından Hülya Koçyiğit’ten yürek yakan sözler! Vefatının ardından ilk bayramda...

Henüz 16 yaşındaydı! Yeşilçam’ın en güzel kadınlarından Hülya Koçyiğit’ten yürek yakan sözler! Vefatının ardından ilk bayramda...

Henüz 16 yaşındaydı! Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Hülya Koçyiğit'ten yürek yakan sözler! Firar, Gülşah, Susuz Yaz, Zehra, Hıçkırık ve daha nicesinde başrolü üstlenen Hülya Koçyiğit, başarılı performansıyla Türk Sinemasının unutulmazları arasına adını yazdırdı. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Koçyiğit, kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Koçyiğit, bu kez verdiği bir röportajla gündeme geldi. Yıllar öncesine ait bir anısını sevenleriyle paylaşan Yeşilçam yıldızı, kaleme aldığı satırlarla adeta yürek yaktı. İşte Hülya Koçyiğit'in yürek sızlatan o anısı...

10.07.2022 18:11 - Son Güncelleme: 10.07.2022 18:11
Henüz 16 yaşındaydı! Yeşilçam’ın en güzel kadınlarından Hülya Koçyiğit’ten yürek yakan sözler! Vefatının ardından ilk bayramda...

Fatma Girik, Filiz Akın, Türkan Şoray ile birlikte 'Türk sinemasının dört yapraklı yoncası' olarak kabul edilen Hülya Koçyiğit, hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

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Henüz 16 yaşındaydı! Yeşilçam’ın en güzel kadınlarından Hülya Koçyiğit’ten yürek yakan sözler! Vefatının ardından ilk bayramda...

Yer aldığı yapımlar ve sergilediği performansla Türk Sinemasının unutulmazları arasına adını yazdıran Koçyiğit, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.

Henüz 16 yaşındaydı! Yeşilçam’ın en güzel kadınlarından Hülya Koçyiğit’ten yürek yakan sözler! Vefatının ardından ilk bayramda...

1968 yılında Selim Soydan ile nikah masasına oturan Hülya Koçyiğit'in Gülşah adında bir kızı dünyaya geldi.

Henüz 16 yaşındaydı! Yeşilçam’ın en güzel kadınlarından Hülya Koçyiğit’ten yürek yakan sözler! Vefatının ardından ilk bayramda...

Neslişah Alkoçlar ve Aslışah Alkoçlar adında iki torunu olan Hülya Koçyiğit'in özellikleriyle torunlarının yaptığı aile paylaşımlarıyla magazin gündeminde yer aldı.

Henüz 16 yaşındaydı! Yeşilçam’ın en güzel kadınlarından Hülya Koçyiğit’ten yürek yakan sözler! Vefatının ardından ilk bayramda...

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Koçyiğit, bu kez verdiği bir röportajla gündeme geldi.

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