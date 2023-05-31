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Haberler Magazin Hem anne hem pilot "Harbiden uçuyorsun" Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu çıtayı yükseltti artık onu da kullanabilecek

Hem anne hem pilot "Harbiden uçuyorsun" Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu çıtayı yükseltti artık onu da kullanabilecek

Sarp, Sare ve Saran isminde üç çocuğu olan eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu adeta kendisine hayran bırakıyor. 3 çocuk annesi Sarıoğlu'nun pilot olduğunu bilmeyen yok. Aynı zamanda sosyal medyayı aktif kullanan ve güzelliğiyle de hayran bırak Yağmur Sarıoğlu çıtayı yükseltti. Üç çocuk annesi pilot, eğitimleri başarıyla tamamlayarak A320 kaptanı olmaya hak kazandı.

31.05.2023 08:42 - Son Güncelleme: 31.05.2023 08:42
Hem anne hem pilot Harbiden uçuyorsun Sabri Sarıoğlu’nun eşi Yağmur Sarıoğlu çıtayı yükseltti artık onu da kullanabilecek

Eski Galatasaraylı futbolcu ve takım kaptını Sabri Sarıoğlu, nam-ı diğer "Sabri Reyiz", 2010 yılında hayatını Yağmur Sarıoğlu ile birleştirdi.

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Hem anne hem pilot Harbiden uçuyorsun Sabri Sarıoğlu’nun eşi Yağmur Sarıoğlu çıtayı yükseltti artık onu da kullanabilecek

Şimdilerde Genç Milli Takın antrenörlüğü yapan Sabri Sarıoğlu, evlilik hayatıyla da dikkat çekiyor.

Hem anne hem pilot Harbiden uçuyorsun Sabri Sarıoğlu’nun eşi Yağmur Sarıoğlu çıtayı yükseltti artık onu da kullanabilecek

Sarıoğlu çiftinin büyük oğulları Sarp 2011'de, kızları Sare 2018'de, küçük oğulları Saran ise 2020'de dünyaya geldi.

Hem anne hem pilot Harbiden uçuyorsun Sabri Sarıoğlu’nun eşi Yağmur Sarıoğlu çıtayı yükseltti artık onu da kullanabilecek

3 çocuk annesi Yağmur Sarıoğlu ise kariyer noktasında eşi kadar popüler.

Hem anne hem pilot Harbiden uçuyorsun Sabri Sarıoğlu’nun eşi Yağmur Sarıoğlu çıtayı yükseltti artık onu da kullanabilecek

ÇITAYI YÜKSELTİYOR

Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, eğitimlerine bir yenisini daha ekledi.

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