Hem anne hem pilot "Harbiden uçuyorsun" Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu çıtayı yükseltti artık onu da kullanabilecek
Sarp, Sare ve Saran isminde üç çocuğu olan eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu adeta kendisine hayran bırakıyor. 3 çocuk annesi Sarıoğlu'nun pilot olduğunu bilmeyen yok. Aynı zamanda sosyal medyayı aktif kullanan ve güzelliğiyle de hayran bırak Yağmur Sarıoğlu çıtayı yükseltti. Üç çocuk annesi pilot, eğitimleri başarıyla tamamlayarak A320 kaptanı olmaya hak kazandı.
31.05.2023 08:42 - Son Güncelleme: 31.05.2023 08:42
Eski Galatasaraylı futbolcu ve takım kaptını Sabri Sarıoğlu, nam-ı diğer "Sabri Reyiz", 2010 yılında hayatını Yağmur Sarıoğlu ile birleştirdi.
ÇITAYI YÜKSELTİYOR
Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, eğitimlerine bir yenisini daha ekledi.