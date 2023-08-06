Helin Avşar’dan ablasına sansür! Hülya Avşar’ın derin göğüs dekoltesine kayıtsız kalamadı! Paylaşımı içine sinmeyince...

Attığı her adımla adından söz ettiren Hülya Avşar, şimdi ise kardeşi Helin Avşar'ın paylaşımıyla gündeme geldi. Helin Avşar sosyal medyada ablasını paylaştı. Ancak paylaşım saniyeler içinde silindi. Ablasının derin göğüs dekoltesine sansür uygulayan Helin Avşar'ın paylaşımı sosyal emdya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. İşte o paylaşım...
Kaya Çilingiroğlu ile yaptığı evlilikten Zehra adında bir kızı olan Hülya Avşar, hem kariyeri hem özel hayatı hem de açıklamalarıyla sık sık gündem oldu.
Attığı her adımla adından söz ettiren Hülya Avşar, şimdi ise kardeşi Helin Avşar'ın paylaşımıyla gündeme geldi.
Helin Avşar sosyal medyada ablasını paylaştı. Ancak paylaşım saniyeler içinde silindi.
Avşar daha sonra paylaşımı yeniden yükledi. Helin Avşar'ın ablasının dekoltesine uyguladığı sansür ise sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.