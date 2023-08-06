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Helin Avşar’dan ablasına sansür! Hülya Avşar’ın derin göğüs dekoltesine kayıtsız kalamadı! Paylaşımı içine sinmeyince...

Attığı her adımla adından söz ettiren Hülya Avşar, şimdi ise kardeşi Helin Avşar'ın paylaşımıyla gündeme geldi. Helin Avşar sosyal medyada ablasını paylaştı. Ancak paylaşım saniyeler içinde silindi. Ablasının derin göğüs dekoltesine sansür uygulayan Helin Avşar'ın paylaşımı sosyal emdya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. İşte o paylaşım...

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2023, 17:23 Güncelleme 06 Ağustos 2023, 17:23
Helin Avşar’dan ablasına sansür! Hülya Avşar’ın derin göğüs dekoltesine kayıtsız kalamadı! Paylaşımı içine sinmeyince... 1

Kaya Çilingiroğlu ile yaptığı evlilikten Zehra adında bir kızı olan Hülya Avşar, hem kariyeri hem özel hayatı hem de açıklamalarıyla sık sık gündem oldu.

Helin Avşar’dan ablasına sansür! Hülya Avşar’ın derin göğüs dekoltesine kayıtsız kalamadı! Paylaşımı içine sinmeyince... 2

Attığı her adımla adından söz ettiren Hülya Avşar, şimdi ise kardeşi Helin Avşar'ın paylaşımıyla gündeme geldi.

Helin Avşar sosyal medyada ablasını paylaştı. Ancak paylaşım saniyeler içinde silindi.

Helin Avşar’dan ablasına sansür! Hülya Avşar’ın derin göğüs dekoltesine kayıtsız kalamadı! Paylaşımı içine sinmeyince... 3

Avşar daha sonra paylaşımı yeniden yükledi. Helin Avşar'ın ablasının dekoltesine uyguladığı sansür ise sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

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