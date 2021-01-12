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Hekimoğlu'nun Zeynep'i Damla Colbay yok artık dedirtti! Hekimoğlu'nun gamzeli güzeli Damla Colbay bu haliyle şaşırttı

Hekimoğlu dizisinde Doktor Zeynep karakterine hayat veren Damla Colbay, başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiriyor. 2015 yılında Hayat Mucizelere Gebe dizisinde ilk başrolünü oynamış ve bu dizi ile kariyerinde önemli bir çıkış yaşadı. Şimdilerde Hekimoğlu dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Damla Colbay'ın çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı. İşte Damla Colbay ve birçok ünlü ismin çocukluk fotoğrafı...

12.01.2021 17:23 - Son Güncelleme: 02.02.2021 14:10
Hekimoğlu'nun Zeynep'i Damla Colbay yok artık dedirtti! Hekimoğlu'nun gamzeli güzeli Damla Colbay bu haliyle şaşırttı

Güzel oyuncu Damla Colbay, Hekimoğlu dizisinden önce Atv'nin unutulmayan dizilerinden olan Kara Para Aşk ile tanınmıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Damla Colbay takipçilerini çocukluk hali ile şaşırttı.

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Hekimoğlu'nun Zeynep'i Damla Colbay yok artık dedirtti! Hekimoğlu'nun gamzeli güzeli Damla Colbay bu haliyle şaşırttı

Hekimoğlu'nun Zeynep'i Damla Colbay, kısa saçları ve ayrık dişleri ile oldukça sevimli görünüyor.Şimdilerde gamzeleri ile dikkat çeken başarılı oyuncu değişimi ile de şaşırtıyor. İşte Damla Colbay'ın çocukluk hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukluk halleri...

Hekimoğlu'nun Zeynep'i Damla Colbay yok artık dedirtti! Hekimoğlu'nun gamzeli güzeli Damla Colbay bu haliyle şaşırttı

YASEMİN KAY ALLEN

Hekimoğlu'nun Zeynep'i Damla Colbay yok artık dedirtti! Hekimoğlu'nun gamzeli güzeli Damla Colbay bu haliyle şaşırttı
Hekimoğlu'nun Zeynep'i Damla Colbay yok artık dedirtti! Hekimoğlu'nun gamzeli güzeli Damla Colbay bu haliyle şaşırttı

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