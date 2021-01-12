Hekimoğlu'nun Zeynep'i Damla Colbay yok artık dedirtti! Hekimoğlu'nun gamzeli güzeli Damla Colbay bu haliyle şaşırttı

Hekimoğlu'nun Zeynep'i Damla Colbay, kısa saçları ve ayrık dişleri ile oldukça sevimli görünüyor.Şimdilerde gamzeleri ile dikkat çeken başarılı oyuncu değişimi ile de şaşırtıyor. İşte Damla Colbay'ın çocukluk hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukluk halleri...