Hekimoğlu’nun yıldızı Timuçin Esen’in yaşını duyan şaştı kaldı! Göründüğü gibi değilmiş ünlü oyuncu meğer…

Timuçin Esen'in yaşını duyan şaştı kaldı! Göründüğü gibi değilmiş… Başrollerini Ebru Özkan, Okan Yalabık ile Kaan Yıldırım ile paylaştığı Hekimoğlu'nda sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Timuçin Esen, şimdilerde 'Mevlana' dizisinde kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. En son 2013 yılında 'Vicdan' adlı dizide rol aldığı Ahu Türkpençe ile tekrar aynı projede yer alacak olan Timuçin Esen, yeni işiyle gündem oldu. Esen'in özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar ise şaştı kaldı. İşte başta Timuçin Esen olmak üzere ünlü isimlerin yaşları…

02.06.2021 01:04 - Son Güncelleme: 02.06.2021 01:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





