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Hekimoğlu’nun yıldızı Timuçin Esen’in yaşını duyan şaştı kaldı! Göründüğü gibi değilmiş ünlü oyuncu meğer…

Timuçin Esen'in yaşını duyan şaştı kaldı! Göründüğü gibi değilmiş… Başrollerini Ebru Özkan, Okan Yalabık ile Kaan Yıldırım ile paylaştığı Hekimoğlu'nda sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Timuçin Esen, şimdilerde 'Mevlana' dizisinde kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. En son 2013 yılında 'Vicdan' adlı dizide rol aldığı Ahu Türkpençe ile tekrar aynı projede yer alacak olan Timuçin Esen, yeni işiyle gündem oldu. Esen'in özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar ise şaştı kaldı. İşte başta Timuçin Esen olmak üzere ünlü isimlerin yaşları…

02.06.2021 01:04 - Son Güncelleme: 02.06.2021 01:04
Hekimoğlu’nun yıldızı Timuçin Esen’in yaşını duyan şaştı kaldı! Göründüğü gibi değilmiş ünlü oyuncu meğer…

Timuçin Esen, başrolünü üstlendiği Hekimoğlu'nun final yapmasının yeni işiyle gündeme geldi. En son 2013 yılında 'Vicdan' adlı dizide rol aldığı Ahu Türkpençe ile tekrar kamera karşısına geçmeye hazırlanan Esen'in özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

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Hekimoğlu’nun yıldızı Timuçin Esen’in yaşını duyan şaştı kaldı! Göründüğü gibi değilmiş ünlü oyuncu meğer…

Ünlü oyuncunun özellikle yaşı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Timuçin Esen kaç yaşında" sorusunu aratmaya başladı. İşte başta Timuçin Esen olmak üzere ünlü isimlerin yaşları…

Hekimoğlu’nun yıldızı Timuçin Esen’in yaşını duyan şaştı kaldı! Göründüğü gibi değilmiş ünlü oyuncu meğer…

Hadise - 22 Ekim 1985

Hekimoğlu’nun yıldızı Timuçin Esen’in yaşını duyan şaştı kaldı! Göründüğü gibi değilmiş ünlü oyuncu meğer…

Kaan Yıldırım - 24 Aralık 1986

Hekimoğlu’nun yıldızı Timuçin Esen’in yaşını duyan şaştı kaldı! Göründüğü gibi değilmiş ünlü oyuncu meğer…

Ebru Özkan - 18 Kasım 1978