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Hekimoğlu'nun Orhan'ı Okan Yalabık'ın gözden uzak tuttuğu 12 yaş küçük sevgilisi de ünlü çıktı! İşte Okan Yalabık'ın sevgilisi

Magazin dünyasının en özel hayatını saklayan en sır gibi yaşayan oyuncusu Okan Yalabık aşk bombasını patlattı. Bir dönem Hande Soral'la aşk yaşayan Okan Yalabık'ın 3 senedir kendinden 12 yaş küçük biriyle aşk yaşadığı ortaya çıktı. Hekimoğlu'nun Doktor Orhan'ı Okan Yalabık uzun süredir aşk hayatı ile gündeme gelmiyordu. Haliyle özel hayatı yakın merkce altındaydı. Sonunda Okan Yalabık'ın herkesten sakladığı sevgilisi ortaya çıktı. 42 yaşındaki Okan Yalabık'ın yaklaşık 3 yıldır Ezgi Ayvalı ile aşk yaşadığı öğrenildi. Ayrıca Okan Yalabık'ın sevgilisi de oyunculuk yapıyor. İşte başta Okan Yalabık olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

25.05.2021 11:16 - Son Güncelleme: 25.05.2021 11:18
Hekimoğlu'nun Orhan'ı Okan Yalabık'ın gözden uzak tuttuğu 12 yaş küçük sevgilisi de ünlü çıktı! İşte Okan Yalabık'ın sevgilisi

Hekimoğlu'nun Doktor Orhan'ı Okan Yalabık uzun süredir aşk hayatı ile gündeme gelmiyordu. Deneyimli oyuncu Okan Yalabık'ın merak konusu olan özel hayatı ile ilgili magazin gündemine bomba bir haber düştü.

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Hekimoğlu'nun Orhan'ı Okan Yalabık'ın gözden uzak tuttuğu 12 yaş küçük sevgilisi de ünlü çıktı! İşte Okan Yalabık'ın sevgilisi

Hekimoğlu dizisinin oyuncularından Okan Yalabık'ın herkesten sakladığı sevgilisi ortaya çıktı. İşte başta Okan Yalabık olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

Hekimoğlu'nun Orhan'ı Okan Yalabık'ın gözden uzak tuttuğu 12 yaş küçük sevgilisi de ünlü çıktı! İşte Okan Yalabık'ın sevgilisi

HATİCE VE SEVGİLİSİ ALİ KEMAL SARI

Hekimoğlu'nun Orhan'ı Okan Yalabık'ın gözden uzak tuttuğu 12 yaş küçük sevgilisi de ünlü çıktı! İşte Okan Yalabık'ın sevgilisi
Hekimoğlu'nun Orhan'ı Okan Yalabık'ın gözden uzak tuttuğu 12 yaş küçük sevgilisi de ünlü çıktı! İşte Okan Yalabık'ın sevgilisi