Hekimoğlu dizisinin Mehmet Ali'si Kaan Yıldırım'ın ailesi bakın kimmiş! Hadise ile Kaan'ın barışmasına en çok onlar mutlu oldu...

"Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim...' dedi.

Kaan Yıldırım'ın ise arkadaşlarına birbirlerine hala aşık olduklarını ve Hadise'nin çok fevri davrandığını söylediği ileri sürüldü. Hadise'nin sosyal medya hesabından ilişkisine nokta koyduğunu belirttiği paylaşımına çok kızdığı söylenen Kaan Yıldırım harekete geçti.