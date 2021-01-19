Hekimoğlu dizisinin Mehmet Ali'si Kaan Yıldırım'ın ailesi bakın kimmiş! Hadise ile Kaan'ın barışmasına en çok onlar mutlu oldu...
Hekimoğlu dizisinin Mehmet Ali'si Kaan Yıldırım'ın ailesi bakın kimmiş! Hadise ile Kaan'ın barışmasına en çok onlar mutlu oldu... Hadise ile 1 senelik birlikteliğinde zaman zaman ayrılık iddialarıyla gündeme gelen oyuncu Kaan Yıldırım, bu süreçte en çok ailesini üzdü. Nedeni ise Yıldırım'ın ailesinin Hadise'yi çok seviyor olması. Hadise'nin Instagram'dan yayınladığı ayrılık mesajı sonrasında Kaan Yıldırım'ın sevgilisinin gönlünü aldığı ve ünlü çiftin ilişkilerine bir şans daha verdikleri iddia ediliyordu. İddialara Hadise'den yanıt geldi. Güzel haberi veren Hadise, sözlerini, 'Çok mutluyuz" sözleriyle ifade etti. Evlilik haberi beklenirken ayrılık haberi ile magazin gündemine bomba gibi düşen çiftten Kaan Yıldırım'ın ailesinin Hadise'ye düşkünlüğü geçtiğimiz aylarda basına "Kaan Yıldırım'ın annesi, Hadise'ye 'kızım' diye hitap ediyor" şeklinde yansımıştı. İkilinin barışması en çok Kaan Yıldırım'ın annesini ve babasını sevindirdi. İşte ünlülerin aileleri...
Hekimoğlu dizisinin Mehmet Ali'si Kaan Yıldırım'ın ailesi bakın kimmiş! Hadise ile Kaan'ın barışmasına en çok onlar mutlu oldu... Kaan Yıldırım'la barıştığını, "Bir ilişki başladığında ayrılıyorlar oluyor, sonra tekrar barıştılar oluyor. Onlar insanın canını yakıyor. 2020'de hangimizin psikolojisi yerindeydi ki… Ben de insanım benim de duygularım var bazen yoğun yaşanıyor onun dışında her şey yolunda çok mutluyuz" sözleriyle açıklayan Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım en çok ailelerini mutlu etti.
"Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim...' dedi.
Kaan Yıldırım'ın ise arkadaşlarına birbirlerine hala aşık olduklarını ve Hadise'nin çok fevri davrandığını söylediği ileri sürüldü. Hadise'nin sosyal medya hesabından ilişkisine nokta koyduğunu belirttiği paylaşımına çok kızdığı söylenen Kaan Yıldırım harekete geçti.
Yıldırım, 10 aydır birlikte olduğu Hadise'nin kendisine aldığı kazak, pantolon, ayakkabı ve saat gibi hediyeleri, şoförüyle gönderdiği ortaya çıktı. Ayrılığa üzülenlerden biri de Yıldırım'ın ailesi oldu. Hadise'yi çok seven ve ona "Kızım" diye hitap eden Kaan Yıldırım'ın annesiyle babası, çiftin bir an önce kendi yuvalarını kurmalarını istiyordu.