Hekimoğlu dizisinin Mehmet Ali'si Kaan Yıldırım yeğenini paylaştı herkes ablasını merak etti! Hadise ile aralarından su sızmıyor...

Hekimoğlu dizisinin Mehmet Ali'si Kaan Yıldırım, yeğeni ve ablasıyla sosyal medya gündeminde. Aşklarıyla gündemden düşmeyen Hadise ile Kaan Yıldırım evlilik yolunda ilerliyor. Ünlü çiftten Hadise, geçtiğimiz günlerde oyuncu sevgilisini sette ziyaret etmişti. Bu kez de set ziyareti Kaan Yıldırım'ın küçük yeğeninden geldi. Yeğeni ile paylaşımda bulunan Kaan Yıldırım'ın fotoğrafını görenler ablasını merak etti. Hadise'nin, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın ressam ablası Nilüfer Yıldırım ile arasının pek bir iyi olduğu biliniyor...

16.03.2021 17:51 - Son Güncelleme: 16.03.2021 17:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





