Hekimoğlu dizisinin Mehmet Ali'si Kaan Yıldırım yeğenini paylaştı herkes ablasını merak etti! Hadise ile aralarından su sızmıyor...
Hekimoğlu dizisinin Mehmet Ali'si Kaan Yıldırım, yeğeni ve ablasıyla sosyal medya gündeminde. Aşklarıyla gündemden düşmeyen Hadise ile Kaan Yıldırım evlilik yolunda ilerliyor. Ünlü çiftten Hadise, geçtiğimiz günlerde oyuncu sevgilisini sette ziyaret etmişti. Bu kez de set ziyareti Kaan Yıldırım'ın küçük yeğeninden geldi. Yeğeni ile paylaşımda bulunan Kaan Yıldırım'ın fotoğrafını görenler ablasını merak etti. Hadise'nin, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın ressam ablası Nilüfer Yıldırım ile arasının pek bir iyi olduğu biliniyor...
Hekimoğlu dizisinin Mehmet Ali'si Kaan Yıldırım yeğenini paylaştı herkes ablasını merak etti! kaan Yıldırım'ın ablası Nilüfer Yıldırım ile Hadise'nin arasından su sızmadığını herkes biliyor. Hatta geçtiğimiz Haziran'da Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın ressam ablasının sergisini sosyal medya hesabından paylaşmış, ikilinin yakınlığı "Hadise kaleyi içten fethetti" dedirtmişti.
Yıldırım'ın paylaşımının ardından Nilüfer Yıldırım merak konusu oldu. İşte Kaan Yıldırım'ın ailesi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin aileleri...
Kaan Yıldırım'ın ise arkadaşlarına birbirlerine hala aşık olduklarını ve Hadise'nin çok fevri davrandığını söylediği ileri sürüldü. Hadise'nin sosyal medya hesabından ilişkisine nokta koyduğunu belirttiği paylaşımına çok kızdığı söylenen Kaan Yıldırım harekete geçti.