Heidi Klum sarı elbisesiyle poz verdi arkasını döndü ortalık yıkıldı! 48 yaşındaki Heidi Klum’un elbisesi olay!

Bir yetenek yarışmasında seçici kurul üyesi olan Heidi Klum tasarımcılık da yapıyor. Klum geriye kalan zamanlarını ise sosyal medyada geçiriyor. Özel hayatıyla da hep gündemde olan dört çocuk annesi olan Heidi Klum son paylaşımıyla takipçilerinin dikkatini çekti.