Heidi Klum sarı elbisesiyle poz verdi arkasını döndü ortalık yıkıldı! 48 yaşındaki Heidi Klum'un elbisesi olay!
Heidi Klum sarı elbisesiyle poz verdi arkasını döndü ortalık yıkıldı! 48 yaşındaki Heidi Klum'un elbisesi sosyal medya gündeminde. Alman süper model Heidi Klum Instagram paylaşımlarına devam ediyor. Son olarak yaşıtlarına taş çıkartan fiziğiyle sarı bir elbise giyen modelin elbisenin arkasını görenler ise şoke oldu.
Heidi Klum sarı elbisesiyle poz verdi arkasını döndü ortalık yıkıldı! 48 yaşındaki Heidi Klum'un elbisesi sosyal emdya gündeminde.
Bir yetenek yarışmasında seçici kurul üyesi olan Heidi Klum tasarımcılık da yapıyor. Klum geriye kalan zamanlarını ise sosyal medyada geçiriyor. Özel hayatıyla da hep gündemde olan dört çocuk annesi olan Heidi Klum son paylaşımıyla takipçilerinin dikkatini çekti.
"BU BENİM YENİ FAVORİ ELBİSEM"
Klum'un sırtından kalçasına kadar inen dekoltesi olay oldu. İddialı seçimiyle çok konuşulan Heidi Klum dekoltesini gösterebilmek için elinden geleni yaptı. Peş peşe pozlarını paylaşan Klum "Bu benim yeni favori elbisem" dedi.
Paylaşımlarının ardından Heidi Klum'un boyu merak konusul oldu. İşte 48 yaiındaki dünyaca ünlü isim başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin boyları...