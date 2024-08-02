Hedefim Sensin’in yıldızı Demet Akbağ’ın kız kardeşi de ünlü çıktı! Meğer o da ekranlardaymış! "Kardeş olduğunuzu bilmiyordum"

Ata Demirer'in başrolünde yer aldığı Hedefim Sensin filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen Demet Akbağ'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Başından üç evlilik geçen bir çocuk annesi Akbağ'ın özellikle ailesi merak konusu oldu. Boşansa da ilk eşinin soyadını taşımaya devam eden ünlü ismin kız kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Demet Akbağ'ın kız kardeşi kim...
Ata Demirer'in başrolünde yer aldığı Hedefim Sensin filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen Demet Akbağ'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Başından üç evlilik geçen bir çocuk annesi Akbağ'ın özellikle ailesi merak konusu oldu.
İlk evliliğini 22 yaşında yapan ve boşansa da eski eşinin soyadını taşımaya devam eden Akbağ'ın kız kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı.