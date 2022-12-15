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Haberler Magazin Hazar Güçlü Onur Ünlü'yle biten ilişkisi hakkında konuştu 'evet ayrıldık Onur benim her şeyim' Sevgilisi daha açık giyinmeye teşvik ediyordu

Hazar Güçlü Onur Ünlü'yle biten ilişkisi hakkında konuştu 'evet ayrıldık Onur benim her şeyim' Sevgilisi daha açık giyinmeye teşvik ediyordu

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü 5 yıldır yönetmen Onur Ünlü'yle aşk yaşıyordu. Sık sık aralarında yaş farkı ile gündeme gelen Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü'nün yollarını ayırdığı iddia edilmişti. Ayrılık iddialarına yanıt ilk ağızdan, Hazar Ergüçlü'den geldi. Ergüçlü ayrılığı doğrularken dikkat çekici ifadeler de kullandı. İşte Hazar Ergüçlü'nün Onur Ünlü açıklaması.

15.12.2022 12:29 - Son Güncelleme: 15.12.2022 12:29
Hazar Güçlü Onur Ünlü’yle biten ilişkisi hakkında konuştu ’evet ayrıldık Onur benim her şeyim’ Sevgilisi daha açık giyinmeye teşvik ediyordu

Oyuncu Hazar Ergüçlü ile yönetmen ve senarist Onur Ünlü, 5 yıl önce aşk yaşamaya başladı.

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Hazar Güçlü Onur Ünlü’yle biten ilişkisi hakkında konuştu ’evet ayrıldık Onur benim her şeyim’ Sevgilisi daha açık giyinmeye teşvik ediyordu

Aralarındaki yaş farkı ile çok konuşulan çift, sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlar ve açıklamalarıyla zaman zaman magazin gündeminde yer aldı.

Hazar Güçlü Onur Ünlü’yle biten ilişkisi hakkında konuştu ’evet ayrıldık Onur benim her şeyim’ Sevgilisi daha açık giyinmeye teşvik ediyordu

Ünlü çift son olarak ise Ergüçlü'nün "Sevgilim daha açık giyinmemi istiyor" sözleriyle gündeme geldi.

Hazar Güçlü Onur Ünlü’yle biten ilişkisi hakkında konuştu ’evet ayrıldık Onur benim her şeyim’ Sevgilisi daha açık giyinmeye teşvik ediyordu

'EVET AYRILDIK'

Oyuncu Hazar Ergüçlü ile yönetmen Onur Ünlü aralarındaki yaş farkıyla sık sık gündeme geliyordu. Evlenecekleri iddialarıyla gündeme gelen çiftten ayrılık haberi geldi.

Hazar Güçlü Onur Ünlü’yle biten ilişkisi hakkında konuştu ’evet ayrıldık Onur benim her şeyim’ Sevgilisi daha açık giyinmeye teşvik ediyordu

5 yıldır birlikte olduğu Onur Ünlü ile ilişkisi sona eren Hazar Ergüçlü ayrılık sebebine dair ilk kez açıklama yaptı.

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