Hazar Güçlü Onur Ünlü'yle biten ilişkisi hakkında konuştu 'evet ayrıldık Onur benim her şeyim' Sevgilisi daha açık giyinmeye teşvik ediyordu
Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü 5 yıldır yönetmen Onur Ünlü'yle aşk yaşıyordu. Sık sık aralarında yaş farkı ile gündeme gelen Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü'nün yollarını ayırdığı iddia edilmişti. Ayrılık iddialarına yanıt ilk ağızdan, Hazar Ergüçlü'den geldi. Ergüçlü ayrılığı doğrularken dikkat çekici ifadeler de kullandı. İşte Hazar Ergüçlü'nün Onur Ünlü açıklaması.
15.12.2022 12:29 - Son Güncelleme: 15.12.2022 12:29
'EVET AYRILDIK'
Oyuncu Hazar Ergüçlü ile yönetmen Onur Ünlü aralarındaki yaş farkıyla sık sık gündeme geliyordu. Evlenecekleri iddialarıyla gündeme gelen çiftten ayrılık haberi geldi.
5 yıldır birlikte olduğu Onur Ünlü ile ilişkisi sona eren Hazar Ergüçlü ayrılık sebebine dair ilk kez açıklama yaptı.