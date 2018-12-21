Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü aralarındaki yaş farkı için bakın ne dedi! İşte ünlü çiftler arasındaki yaş farkı

Hazar Ergüçlü'nün yönetmen sevgilisi Onur Ünlü geçtiğimiz akşam Cihangir'de bir mekanda görüntülendi. Magazin muhabirleri Onur Ünlü'ye kendisinden 19 yaş küçük olan Hazar Ergüçlü hakkında sorular sordu. Ergüçlü hakkında yöneltilen sorular karşısında gerilen Onur Ünlü, konu yaş farkına gelince bakın ne cevap verdi...

21 Aralık 2018 Cuma, 10:48:40 Güncelleme: 11:36:36
Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü aralarındaki yaş farkı için bakın ne dedi! İşte ünlüler arasındaki yaş farkları

ÜNLÜ ÇİFTLERİN ARASINDAKİ YAŞ FARKI

Hazar Ergüçlü ile yönetmen Onur Ünlü arasındaki yaş farkı sosyal medyada tepki almaya devam ediyor. Türk ünlü çiftler arasındaki yaş farkı merak konusu oldu. İşte boşanan, hala evli olan ünlü çiftlerin arasındaki yaş farkı...

Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü aralarındaki yaş farkı için bakın ne dedi! İşte ünlüler arasındaki yaş farkları

Sedef Avcı - Kıvanç Kasabalı

Sedef Avcı 35 yaşında, Kıvanç Kasabalı ise 42 yaşında.

Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü aralarındaki yaş farkı için bakın ne dedi! İşte ünlüler arasındaki yaş farkları

Başak Dizer - Kıvanç Tatlıtuğ

Kıvanç Tatlıtuğ 33 yaşında, eşi Başak Dizer ise 36 yaşında.

Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü aralarındaki yaş farkı için bakın ne dedi! İşte ünlüler arasındaki yaş farkları

Pınar Altuğ - Yağmur Atacan

Pınar Altuğ 42 yaşında, eşi Yağmur Atacan 33 yaşında.

Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü aralarındaki yaş farkı için bakın ne dedi! İşte ünlüler arasındaki yaş farkları

Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlı

Sinem Kobal 29 yaşında, Kenan İmirzalıoğlu ise 42 yaşında.

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