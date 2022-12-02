Hazar Ergüçlü'nün 19 yaş büyük sevgilisi Onur Ünlü'den şaşkına çeviren evlilik çıkışı! 'Daha açık giyinmemi istiyor' demişti: "Hep beraber..."
Hazar Ergüçlü'nün 19 yaş büyük sevgilisi Onur Ünlü'den şaşkına çeviren evlilik çıkışı! 'Daha açık giyinmemi istiyor' demişti. Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü evlilik açıklamasıyla gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde 30 yaşındaki Hazar Ergüçlü, bir davette tercih ettiği kombini ile sosyal medyayı sallamıştı. Kıyafet seçimlerinde Onur Ünlü'nün kendisini desteklediğini belirten Ergüçlü, "Daha açık giyinmemi istiyor" demişti. Kendisinden 19 yaş küçük oyuncu Hazar Ergüçlü ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Onur Ünlü, önceki akşam Cihangir'de kameralara yansıdı. Ayaküstü gazetecilerle sohbet etmeyi ihmal etmeyen Ünlü, evlilik sorularına verdiği yanıtla dikkat çekti.
02.12.2022 15:49 - Son Güncelleme: 02.12.2022 15:56
Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davetten fotoğraflar paylaşan Hazar Ergüçlü'yü görenler şoke oldu.
Bir sosyal medya kullanıcısının, "Sevgilisi beğendi kesin bu kombini" yorumunun ardından Hazar Ergüçlü'nün
davette, "Onur'un daha açığını giydirdiği olmuştur." sözleri dikkat çekti.