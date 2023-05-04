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Haberler Magazin Hazar Ergüçlü yeni sevgilisiyle el ele yakalandı o isim bakın kim çıktı! 19 yaş büyük sevgilisi Onur Ünlü'yü çabuk unuttu görenler: "Yaşı yaşına..."

Hazar Ergüçlü yeni sevgilisiyle el ele yakalandı o isim bakın kim çıktı! 19 yaş büyük sevgilisi Onur Ünlü'yü çabuk unuttu görenler: "Yaşı yaşına..."

Hazar Ergüçlü yeni sevgilisiyle el ele yakalandı o isim bakın kim çıktı! 19 yaş büyük sevgilisi Onur Ünlü'yü çabuk unuttu, ikiliyi görenler, "Sonunda yaşı yaşına, boyu boyuna" yorumları yaptı. 'Sevgilim daha açık giyinmemi istiyor' sözleriyle hafızalara kazınmıştı Hazar Ergüçlü (31)... Yönetmen Onur Ünlü (50), sürpriz şekilde beş yıllık ilişkilerine nokta koyan Hazar Ergüçlü yeni bir aşka yelken açtı. Hazar Ergüçlü'nün yeni sevgilisi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı.

04.05.2023 11:52 - Son Güncelleme: 04.05.2023 12:04
Hazar Ergüçlü yeni sevgilisiyle el ele yakalandı o isim bakın kim çıktı! 19 yaş büyük sevgilisi Onur Ünlü’yü çabuk unuttu görenler: Yaşı yaşına...

Hazar Ergüçlü yeni sevgilisiyle el ele yakalandı o isim bakın kim çıktı! 19 yaş büyük sevgilisi Onur Ünlü'yü çabuk unuttu görenler, "Sonunda yaşı yaşına, boyu boyuna" yorumları yaptı.

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Hazar Ergüçlü yeni sevgilisiyle el ele yakalandı o isim bakın kim çıktı! 19 yaş büyük sevgilisi Onur Ünlü’yü çabuk unuttu görenler: Yaşı yaşına...

Kendisinden 19 yaş büyük sevgilisi Onur Ünlü'den ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürülen Hazar Ergüçlü fena yakalandı.

Hazar Ergüçlü yeni sevgilisiyle el ele yakalandı o isim bakın kim çıktı! 19 yaş büyük sevgilisi Onur Ünlü’yü çabuk unuttu görenler: Yaşı yaşına...

Geçtiğimiz günlerde oyuncu arkadaşı Ekin Koç ile bu karelerini paylaşan Ergüçlü, sokak ortasında el ele kameralara takıldı.

Hazar Ergüçlü yeni sevgilisiyle el ele yakalandı o isim bakın kim çıktı! 19 yaş büyük sevgilisi Onur Ünlü’yü çabuk unuttu görenler: Yaşı yaşına...

Hazar Ergüçlü'nün yanındaki ismin Ekin Koç olduğu ileri sürüldü.

Hazar Ergüçlü yeni sevgilisiyle el ele yakalandı o isim bakın kim çıktı! 19 yaş büyük sevgilisi Onur Ünlü’yü çabuk unuttu görenler: Yaşı yaşına...

Hazar Ergüçlü, geçtiğimiz haftalarda Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülenmiş ve keyifli halleriyle dikkat çekmişti.

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