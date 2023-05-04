Hazar Ergüçlü yeni sevgilisiyle el ele yakalandı o isim bakın kim çıktı! 19 yaş büyük sevgilisi Onur Ünlü'yü çabuk unuttu görenler: "Yaşı yaşına..."
Hazar Ergüçlü yeni sevgilisiyle el ele yakalandı o isim bakın kim çıktı! 19 yaş büyük sevgilisi Onur Ünlü'yü çabuk unuttu, ikiliyi görenler, "Sonunda yaşı yaşına, boyu boyuna" yorumları yaptı. 'Sevgilim daha açık giyinmemi istiyor' sözleriyle hafızalara kazınmıştı Hazar Ergüçlü (31)... Yönetmen Onur Ünlü (50), sürpriz şekilde beş yıllık ilişkilerine nokta koyan Hazar Ergüçlü yeni bir aşka yelken açtı. Hazar Ergüçlü'nün yeni sevgilisi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı.
04.05.2023 11:52 - Son Güncelleme: 04.05.2023 12:04
Hazar Ergüçlü yeni sevgilisiyle el ele yakalandı o isim bakın kim çıktı! 19 yaş büyük sevgilisi Onur Ünlü'yü çabuk unuttu görenler, "Sonunda yaşı yaşına, boyu boyuna" yorumları yaptı.
Kendisinden 19 yaş büyük sevgilisi Onur Ünlü'den ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürülen Hazar Ergüçlü fena yakalandı.