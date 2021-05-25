Hazar Ergüçlü sevgilisi Onur Ünlü ile Fethiye tatilinde! 19 yaş farkıyla tepki çeken ikili iskelede sarmaş dolaş...
Hazar Ergüçlü sevgilisi Onur Ünlü ile Fethiye tatilinde! 19 yaş farkıyla tepki çeken ikili sarmaş dolaş görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde bikinili pozlarıyla dikkat çeken oyuncu Hazar Ergüçlü, yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile Ege koylarında tatil yapıyor. Sezon finali yapan dizisinin ardından rotayı Fethiye'ye çeviren aşıklar, özel iskelesi ve jakuzisi bulunan lüks odalarında görüntülendi.
25.05.2021 10:42
- Son Güncelleme: 25.05.2021 11:03
Hazar Ergüçlü sevgilisi Onur Ünlü ile Fethiye tatilinde! 19 yaş farkıyla tepki çeken ikili iskelede sarmaş dolaş görüntülendi. Hazar Ergüçlü ile sevgilisi Onur Ünlü'nün Ege koylarındaki tatilinden görüntüler magazin gündemine bomba gibi düştü...
Sezon finali yapan dizisinin ardından rotayı Fethiye'ye çeviren aşıklar, özel iskelesi ve jakuzisi bulunan lüks odalarında görüntülendi.
Ergüçlü gün boyu deniz ve güneşin keyfini sürerken, Onur Ünlü tişörtünü çıkarmadı.
Ünlü oyuncunun iskeleden dubalara kadar gittiğini fark eden Ünlü'nün, "Çok uzaklaşıyorsun, nereye gidiyorsun?" diye Ergüçlü'ye bağırdığı duyuldu.
ÖPÜCÜKLERE BOĞDU
Ergüçlü, deniz keyfi sonrasında iskeleden çıktı. Bir ara sevgilisinin yanına gelen ünlü yönetmen, oyuncuya sarılıp öpücüklere boğdu.