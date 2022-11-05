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Haberler Magazin Hazar Ergüçlü 'Onur daha açık giyinmemi istiyor' dedi ortalık karıştı! Transparan kıyafetiyle gündem olan Hazar'ın sevgilisi Onur Ünlü...

Hazar Ergüçlü 'Onur daha açık giyinmemi istiyor' dedi ortalık karıştı! Transparan kıyafetiyle gündem olan Hazar'ın sevgilisi Onur Ünlü...

Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'un baş rol paylaştığı Medcezir dizisinde canlandırdığı Eylül karakteri ile hafızalara kazınan 30 yaşındaki Hazar Ergüçlü, bir davette tercih ettiği kombini ile sosyal medyayı sallamıştı geçtiğimiz günlerde. Ergüçlü'nün transparan elbisesi ve görünen iç çamaşırları yorum yağmuruna tutulmuş. Söz konusu transparan elbise için 'Onur daha açık giyinmemi istiyor' dedi. İşte Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü hakkındaki o açıklamaları.

05.11.2022 09:21 - Son Güncelleme: 05.11.2022 09:22
Hazar Ergüçlü ’Onur daha açık giyinmemi istiyor’ dedi ortalık karıştı! Transparan kıyafetiyle gündem olan Hazar’ın sevgilisi Onur Ünlü...

Son zamanların en gözde oyuncularından biri olan Hazar Ergüçlü, sadece kariyeriyle değil özel hayatıyla da gündeme geliyor. Adından sık sık söz ettiren oyuncu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette güzelliğiyle herkesi büyüledi.

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Hazar Ergüçlü ’Onur daha açık giyinmemi istiyor’ dedi ortalık karıştı! Transparan kıyafetiyle gündem olan Hazar’ın sevgilisi Onur Ünlü...

Transparan kıyafetiyle geceye damgasını vuran oyuncuya ise sevgilisinin kıyafetleriyle ilgili düşüncesi soruldu. 30 yaşındaki güzel oyuncu, "Onur Bey kıyafetleriniz için ne diyor?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

Hazar Ergüçlü ’Onur daha açık giyinmemi istiyor’ dedi ortalık karıştı! Transparan kıyafetiyle gündem olan Hazar’ın sevgilisi Onur Ünlü...

Onur beni yüreklendiriyor. Bazen ben 'acaba çok mu açık' diye düşünürken, o bana daha da açığını giymem gerektiğini söylüyor. Sürekli transparan kıyafetler giymemi istiyor.

Hazar Ergüçlü ’Onur daha açık giyinmemi istiyor’ dedi ortalık karıştı! Transparan kıyafetiyle gündem olan Hazar’ın sevgilisi Onur Ünlü...

Basın mensuplarıyla konuşan ünlü isim, kıyafetiyle ilgili sorulara cevap vererek; "Bu tarz davetlerde gidebildiğim kadar ileri gidiyorum. Ne zaman giyeceğim sanki bir daha?" şeklinde cesur bir cevap verdi.

Hazar Ergüçlü ’Onur daha açık giyinmemi istiyor’ dedi ortalık karıştı! Transparan kıyafetiyle gündem olan Hazar’ın sevgilisi Onur Ünlü...

Öte yandan Hazar Ergüçlü, Hürriyet'e açıklamalarda bulundu. En çok sevgilisi hakkındaki açıklamaları dikkat çekti.

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