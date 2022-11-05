Hazar Ergüçlü 'Onur daha açık giyinmemi istiyor' dedi ortalık karıştı! Transparan kıyafetiyle gündem olan Hazar'ın sevgilisi Onur Ünlü...
Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'un baş rol paylaştığı Medcezir dizisinde canlandırdığı Eylül karakteri ile hafızalara kazınan 30 yaşındaki Hazar Ergüçlü, bir davette tercih ettiği kombini ile sosyal medyayı sallamıştı geçtiğimiz günlerde. Ergüçlü'nün transparan elbisesi ve görünen iç çamaşırları yorum yağmuruna tutulmuş. Söz konusu transparan elbise için 'Onur daha açık giyinmemi istiyor' dedi. İşte Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü hakkındaki o açıklamaları.
05.11.2022 09:21 - Son Güncelleme: 05.11.2022 09:22
Son zamanların en gözde oyuncularından biri olan Hazar Ergüçlü, sadece kariyeriyle değil özel hayatıyla da gündeme geliyor. Adından sık sık söz ettiren oyuncu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette güzelliğiyle herkesi büyüledi.
Öte yandan Hazar Ergüçlü, Hürriyet'e açıklamalarda bulundu. En çok sevgilisi hakkındaki açıklamaları dikkat çekti.