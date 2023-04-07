Hazar Ergüçlü kendisinden 19 yaş büyük eski sevgilisi Onur Ünlü ile aynı evde mi yaşıyor? 'Sevgilim daha açık giyinmemi istiyor' demişti...
Hazar Ergüçlü kendisinden 19 yaş büyük eski sevgilisi Onur Ünlü ile aynı evde mi yaşıyor? 'Sevgilim daha açık giyinmemi istiyor' sözleriyle hafızalara kazınmıştı... Hazar Ergüçlü (31) ile yönetmen Onur Ünlü (50), sürpriz şekilde beş yıllık ilişkilerine nokta koymuştu. Oyuncu, geçtiğimiz günlerde Ünlü ile Cihangir'de yaşadığı eve girerken görüntülenince, "Ayrılık sonrası aynı evde yaşıyorlar" yorumu yapılmıştı. Hazar Ergüçlü, çok konuşulan iddia hakkında açıklama yaptı.
Hazar Ergüçlü kendisinden 19 yaş büyük eski sevgilisi Onur Ünlü ile aynı evde mi yaşıyor? 'Sevgilim daha açık giyinmemi istiyor' demişti...
Hazar Ergüçlü, önceki gün Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Hayli keyifli olduğu görülen oyuncu, "İyiyim, her şey yolunda, dinleniyorum, kendime vakit ayırıyorum. Boş zamanlarımda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, ailemin yanına gidiyorum. Çok aileciyim. Onlarla vakit geçirmeyi seviyorum" dedi.
"ONUR BAŞKA EVE TAŞINDI"
31 yaşındaki güzel, Onur Ünlü ile beş yıllık ilişkisini bitirdikten sonra ünlü yönetmen ile bir süre aynı evde yaşamaya devam ettiği iddiasına açıklık getirdi: Alakası yok. O bizim beraber yaşadığımız evdi. Ayrıldıktan sonra başka bir eve taşındı. Ben kalıyorum orada şimdi.
"NE YAPALIM, BİRBİRİMİZİ Mİ ÜZELİM?"
Ünlü oyuncu, "Aynı evi uzun yıllar paylaştınız, hatıralarınız var, sizin için zor olmuyor mu?" sorusuna, "Gitmek de zordur muhtemelen, kalmak da zor. Her ilişkinin sonrası zor. Onur hâlâ çok yakın arkadaşım. Arkadaş kalmayı tavsiye ediyorum daha önce birlikte olduğunuz insanlarla. Ne yapalım yani birbirimizi mi üzelim, yıpratalım?" yanıtını verdi.