Hazar Ergüçlü kendisinden 19 yaş büyük eski sevgilisi Onur Ünlü ile aynı evde mi yaşıyor? ’Sevgilim daha açık giyinmemi istiyor’ demişti...

"NE YAPALIM, BİRBİRİMİZİ Mİ ÜZELİM?"

Ünlü oyuncu, "Aynı evi uzun yıllar paylaştınız, hatıralarınız var, sizin için zor olmuyor mu?" sorusuna, "Gitmek de zordur muhtemelen, kalmak da zor. Her ilişkinin sonrası zor. Onur hâlâ çok yakın arkadaşım. Arkadaş kalmayı tavsiye ediyorum daha önce birlikte olduğunuz insanlarla. Ne yapalım yani birbirimizi mi üzelim, yıpratalım?" yanıtını verdi.