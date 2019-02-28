Hazar Ergüçlü hakkında kimsenin bilmediği gerçek ne? Onur Ünlü'den Hazar Ergüçlü hakkında çirkin paylaşım!

"EVLİLİĞİ HİÇ KONUŞMADIK"

Hazar Ergüçlü, yönetmen Onur Ünlü ile ilişkisinde yaş farkının sorun yaratıp yaratmadığı sorusuna, şu yanıtı verdi: "Bu benim hayatım ve ilişkim. Sıra dışı bulunan ilişkim hakkında, her yerde konuşuluyor. Ama ben ilişkimin, ötekileştirildiği kadar öteki olmadığını biliyorum."

Ergüçlü, evlilikle ilgili soruyu şöyle yanıtladı: "Şu an pek düşünmüyoruz. Gündemimizde değil, hiç konuşmadık."