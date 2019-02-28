Hazar Ergüçlü hakkında kimsenin bilmediği gerçek ne? Onur Ünlü'den Hazar Ergüçlü hakkında çirkin paylaşım!
Hazar Ergüçlü, kendisinden 19 yaş büyük olan Onur Ünlü ile ilişkisine devam ediyor. Bir ayrılıp bir barışan ikili, geçtiğimiz aylarda bir kafedeyken Onur Ünlü'nün hareketleriyle oldukça eleştirilmişti. Onur Ünlü'nün yanında mutsuz bir şekilde oturan Hazar Ergüçlü'den ilişkisi hakkında yeni bir açıklama geldi. Akabinde yönetmen Onur Ünlü Instagram hesabından Ergüçlü hakkında çirkin bir paylaşımda bulundu. Bu sırada Hazar Ergüçlü'nün kim olduğu merak edilmeye başlandı. İşte Hazar Ergüçlü'nün Onur Ünlü hakkında açıklaması ve Hazar Ergüçlü hakkında kimsenin bilmediği gerçek!
Hazar Ergüçlü, kendisinden 19 yaş büyük sevgilisi Onur Ünlü ile ilişkisi hakkında açıklamada bulundu. Bir ayrılıp bir barışan ikili, geçtiğimiz aylarda skandal bir görüntüyle magazin gündemine düşmüştü. Görüntüde Onur Ünlü, Hazar Ergüçlü'yü zorla yanında tutuyordu. Bu anlar özellikle sosyal medya kullanıcıları tarafından unutulmazken, Hazar Ergüçlü'den ilişkisi hakkında açıklama geldi.
"EVLİLİĞİ HİÇ KONUŞMADIK"
Hazar Ergüçlü, yönetmen Onur Ünlü ile ilişkisinde yaş farkının sorun yaratıp yaratmadığı sorusuna, şu yanıtı verdi: "Bu benim hayatım ve ilişkim. Sıra dışı bulunan ilişkim hakkında, her yerde konuşuluyor. Ama ben ilişkimin, ötekileştirildiği kadar öteki olmadığını biliyorum."
Ergüçlü, evlilikle ilgili soruyu şöyle yanıtladı: "Şu an pek düşünmüyoruz. Gündemimizde değil, hiç konuşmadık."
HAZAR ERGÜÇLÜ'YÜ ANNEANNESİ BÜYÜTTÜ!
Annesi ve babası çalıştığı için kendisine anneannesi bakmıştır. Çok hareketli bir çocuk olduğunu, anneannesinin kendisine baktığı dönemde dedesiyle birlikte kömür ocağı işlettiğini, sabah 5'te kalkıp onlarla birlikte kömür ocağına gittiğini, onlar işleriyle uğraşırken tarla ve ormanlarda koşup oynadığını ifade etti.
Hazar Ergüçlü'nün kendisinden 19 yaş büyük olan sevgilisi Onur Ünlü bakın eskiden hangi mesleği yapıyormuş...