Hazal Türesan'ın yeni sevgilisiyle panik anları! Adını vermeyen utangaç sevgili bakın kim çıktı
Hazal Türesan'ın yeni sevgilisiyle panik anları! Meslektaşı Çağrı Çıtanak'tan ayrıldığından beri adı kimseyle anılmayan Hazal Türesan, önceki akşam Akmerkez'de alışveriş yaparken objektiflere yansıdı.Bir arkadaşıyla alışveriş yapan 36 yaşındaki oyuncu, görüntülendiğini fark edince panik oldu. Erkek arkadaşı da hızlıca Hazal Türesan'ın yanından uzaklaştı.Yanındaki kişinin adını vermek istemeyen ünlü oyuncu, geçtiğimiz haftalarda ekran yolculuğu son bulan dizisiyle ilgili açıklama yaptı. Hazal Türesan'ın adını vermediğini sevgilisi bakın kim çıktı...
02.12.2021 09:17
- Son Güncelleme: 02.12.2021 09:24
Son olarak 'Yalancı' dizisinde 'Yasemin' karakterine hayat veren Hazal Türesan, meslektaşı Çağrı Çıtanak'tan ayrıldığından beri adı kimseyle anılmamıştı. Etiler'de bir AVM'de görüntülenen Türesan'ın yanında bir beyefendi vardı...
SORULAR KAÇIRTTI
İkili, mağazaları dolaşıp alışveriş yaparken objektifleri fark edince panikledi. Özellikle de erkek arkadaşı. Arkasını dönüp Hazal Türesan'ın yanından kaçmaya çalıştı.