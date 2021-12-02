Hazal Türesan’ın yeni sevgilisiyle panik anları! Adını vermeyen utangaç sevgili bakın kim çıktı

Son olarak 'Yalancı' dizisinde 'Yasemin' karakterine hayat veren Hazal Türesan, meslektaşı Çağrı Çıtanak'tan ayrıldığından beri adı kimseyle anılmamıştı. Etiler'de bir AVM'de görüntülenen Türesan'ın yanında bir beyefendi vardı...