Hazal Türesan da estetik harikası çıktı! Eski halini görenler şaştı kaldı akılalmaz değişimi ‘pes’ dedirtti

Hazal Türesan da estetik harikası çıktı! Son olarak Mucize Doktor dizisinde boy gösteren ünlü oyuncu Hazal Türesan'ın eski hali ortaya çıktı. Keskin yüz hatları ile dikkat çeken oyuncunun estetik yaptırdığını ilk kez duyan şaşkınlığını gizleyemezken yıllar önceki hali 'yok artık' dedirtti. 34 yaşındaki oyuncunun, estetiksiz hali kısa sürede yoğun ilgi görerek sosyal medyaya damga vurdu. İşte başta Hazal Türesan olmak üzere ünlü isimlerin estetikle gelen değişimleri…

10.07.2021 18:27 - Son Güncelleme: 10.07.2021 18:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





