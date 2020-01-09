Hazal Subaşı'nın boyu meğer... İşte Çukur'un güzeli Hazal Subaşı'nın şaşırtan boy gerçeği
Çukur dizisinin 3.sezon 4.bölümünde Nehir ile Yamaç karakterlerinin açık havada dans ettiği görüntüler büyük ilgi görmüştü. Aras Bulut İynemli ve Hazal Subaşı'nın karşılıklı danslarına sahne olan bu bölümün ardından Hazal Subaşı hakkında her bilgi araştırılmaya başlandı. 23 yaşındaki güzel oyuncu Hazal Subaşı'nın boyu merak konusu oldu. Sizce Hazal Subaşı'nın boyu kaç cm? İşte güzelliği ile herkesi kendisine hayran bırakan Hazal Subaşı başta olmak üzere ünlülerin boyları...
09.01.2020 11:09
- Son Güncelleme: 09.01.2020 11:09
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