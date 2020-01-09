Hazal Subaşı'nın boyu meğer... İşte Çukur'un güzeli Hazal Subaşı'nın şaşırtan boy gerçeği

Hazal Subaşı'nın Çukur dizisinde Aras Bulut İynemli ile karşılıklı dans ettiği anlar akıllara kazındı. 23 yaşındaki güzel oyuncunun özel hayatı mercek altına alındı. Yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilen Hazal Subaşı'nın boyu merak konusu oldu. işte ünlülerin boyları...