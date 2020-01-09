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Hazal Subaşı'nın boyu meğer... İşte Çukur'un güzeli Hazal Subaşı'nın şaşırtan boy gerçeği

Çukur dizisinin 3.sezon 4.bölümünde Nehir ile Yamaç karakterlerinin açık havada dans ettiği görüntüler büyük ilgi görmüştü. Aras Bulut İynemli ve Hazal Subaşı'nın karşılıklı danslarına sahne olan bu bölümün ardından Hazal Subaşı hakkında her bilgi araştırılmaya başlandı. 23 yaşındaki güzel oyuncu Hazal Subaşı'nın boyu merak konusu oldu. Sizce Hazal Subaşı'nın boyu kaç cm? İşte güzelliği ile herkesi kendisine hayran bırakan Hazal Subaşı başta olmak üzere ünlülerin boyları...

09.01.2020 11:09 - Son Güncelleme: 09.01.2020 11:09
Hazal Subaşı'nın boyu meğer... İşte Çukur'un güzeli Hazal Subaşı'nın şaşırtan boy gerçeği

Hazal Subaşı'nın Çukur dizisinde Aras Bulut İynemli ile karşılıklı dans ettiği anlar akıllara kazındı. 23 yaşındaki güzel oyuncunun özel hayatı mercek altına alındı. Yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilen Hazal Subaşı'nın boyu merak konusu oldu. işte ünlülerin boyları...

Hazal Subaşı'nın boyu meğer... İşte Çukur'un güzeli Hazal Subaşı'nın şaşırtan boy gerçeği

HAZAL SUBAŞI KİMDİR?

Hazal Subaşı, 2 Mayıs 1996 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir.

Hazal Subaşı'nın boyu meğer... İşte Çukur'un güzeli Hazal Subaşı'nın şaşırtan boy gerçeği

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Halkla İlişliler ve Reklamcılık bölümünde eğitim görmekte olan Hazal Subaşı, 2015 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında üçüncü seçildikten sonra oyuncu olmaya karar vererek bu yönde eğitimler almıştır.

Hazal Subaşı'nın boyu meğer... İşte Çukur'un güzeli Hazal Subaşı'nın şaşırtan boy gerçeği

FAHRİYE EVCEN - 169 CM

Hazal Subaşı'nın boyu meğer... İşte Çukur'un güzeli Hazal Subaşı'nın şaşırtan boy gerçeği

BURAK ÖZÇİVİT - 184 CM

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