Hazal Kaya’nın minik kızı 1 yaşına bastı! Yüzü ilk kez göründü! Bakın kime benziyor! Fikret Ali babası Ali Atay’ın kopyasıydı...

2019 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay'la hayatını birleştiren aynı yıl içerisinde oğlu Fikret Ali'yi kucağına alan Hazal Kaya, geçen sene kızı Leyla Süreyya'ya kavuştu. Ali Atay ve Hazal Kaya'ya ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşatan Süreyya Leyla, 1 yaşına bastı. Doğum günü paylaşımlarında ise minik Süreyya'nın yüzü ilk kez göründü. Bakın kime benziyor...
Ünlü oyuncu Hazal Kaya, meslektaşı Ali Atay ile 2019'da dünyaevine girdi. Aynı yıl oğlu Fikret Ali'yi kucağına alan oyuncu geçen sene ise kızı Leyla'yı dünyaya getirdi.
Ali Atay ve Hazal Kaya'ya ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşatan Süreyya Leyla, 1 yaşına bastı.
Ünlü çift, minik kızları için bir doğum günü partisi organize etti. Doğum günü partisinden yapılan paylaşımlarda ise minik Süreyya'nın yüzü ilk kez göründü.