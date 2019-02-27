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Hazal Kaya'nın inanılmaz hayat hikayesi! Ünlüler nasıl şöhrete kavuştu?

Son yıllarda yakaladığı yükselişle adından sıkça söz ettiren Hazal Kaya ile ilgili vatandaşlar merak ettiği sorulara internette cevap arıyor. Hazal Kaya nasıl şöhret olduğuna dair ilginç açıklamalar yapmıştı. Genç yaşta birçok dizide oynayan Hazal Kaya'nın ilk oynadığı dizi ise 'Genco'. Vatandaşlar en çok merak ettiği soru ise "Hazal Kaya nasıl ünlü oldu?" İşte Hazal Kaya ve ekranlara damga vuran ünlü isimlerin hayat hikayeleri...

27.02.2019 22:20 - Son Güncelleme: 27.02.2019 22:31
Hazal Kaya'nın inanılmaz hayat hikayesi! Ünlüler nasıl şöhrete kavuştu?

Bu fotoğrafta tabut taşıyan ünlü aktörü ilk bakışta tanıyabildiniz mi?

Hazal Kaya'nın inanılmaz hayat hikayesi! Ünlüler nasıl şöhrete kavuştu?

Bundan on üç yıl önce yani 2005 yılında Yılmaz Erdoğan'ın 'Organize İşler' filminde figüran olarak yer almıştı.

Hazal Kaya'nın inanılmaz hayat hikayesi! Ünlüler nasıl şöhrete kavuştu?

O isim ATV kanalında ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster? adlı programın sunucusu Murat Yıldırım'dan başkası değil...

Hazal Kaya'nın inanılmaz hayat hikayesi! Ünlüler nasıl şöhrete kavuştu?

Aslında kariyerine TV ekranında başladı Yıldırım. 1999 yılında 'Ayrılsak da Beraberiz' adlı dizide oynadı. Sonra Patron Kim, Ölümsüz Aşk, Hayat Bilgisi geldi.

Hazal Kaya'nın inanılmaz hayat hikayesi! Ünlüler nasıl şöhrete kavuştu?

En çok dikkat çektiği dizi ise 'Bütün Çocuklarım' oldu. Sonra 'Büyük Yalan' ve onu kariyerini zirvesine taşıyan 'Fırtına' dizilerinde boy gösterdi. 2004 ile 2006 arasında Organize İşler filminde de göründü Yıldırım.

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