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Hazal Kaya'nın eşi Ali Atay hastalığını böyle açıkladı "Benim bir hayatım ve çocuklarım var" Çok uzun süredir ortalarda görünmeyen Atay...

Bir süredir ekranlardan uzak olan, Hazal Kaya'nın oyuncu eşi Ali Atay hastalığını açıkladı... 2008-2013 yıllaı arasında Ebru Cansız'la evli kalan Ali Atayi 2019 yılında oyuncu Hazal Kaya ile evlenmiş, bu evlilikten Fikret Ali ve Leyla Sürayya adında iki çocuğu dünyaya gelmişti. Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü isim, yaşadığı rahatsızlığı ilk kez açıklarken, oyunculuk kariyerine ve aile hayatına dair dikkat çeken sözler sarf etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Ekim 2023, 08:51 Güncelleme 20 Aralık 2023, 13:51
Hazal Kaya’nın eşi Ali Atay hastalığını böyle açıkladı Benim bir hayatım ve çocuklarım var Çok uzun süredir ortalarda görünmeyen Atay... 1

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu ve yönetmen Ali Atay hastalığını açıkladı. İşte haberin detayları...

Hazal Kaya’nın eşi Ali Atay hastalığını böyle açıkladı Benim bir hayatım ve çocuklarım var Çok uzun süredir ortalarda görünmeyen Atay... 2

Ali Atay ile Hazal Kaya, 2019 yılında dünyaevine girmiş, Fikret Ali ile Leyla Süreyya isimlerini verdikleri iki çocuğunu kucaklarına almışlardı.

Hazal Kaya’nın eşi Ali Atay hastalığını böyle açıkladı Benim bir hayatım ve çocuklarım var Çok uzun süredir ortalarda görünmeyen Atay... 3

Hazal Kaya gerek yer aldığı yapımlar, gerekse sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriken Ali Atay, uzun süredir ortalarda görünmüyor.

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