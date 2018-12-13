Hazal Kaya'nın banyo itirafı çok konuşulacak! (Ünlülerin takıntı ve korkuları)

Ünlü oyuncu Hazal Kaya'nın bu itirafı çok konuşulacak cinsten! Magazin dünyasının ünlü isimlerinin birbirinden garip takıntıları duyanları hayrete düşürdü. Son dönemde yer aldığı proje ile adından söz ettiren Hazal Kaya'da bunlardan biri. En büyük takıntılarından birini açıklayan Hazal Kaya çok şaşırttı. İşte Hazal Kaya'dan Murat Boz'a ünlülerin birbirinden ilginç takıntı ve korkuları.

13 Aralık 2018 Perşembe, 17:25:08 Güncelleme: 17:44:26
Hazal Kaya'nın banyo itirafı çok konuşulacak! (Ünlülerin takıntı ve korkuları)

ŞOKE EDEN İTİRAF

Hazal Kaya bir dergiye verdiği röportajda batıl inançları olduğunu itiraf etti. 28 yaşındaki oyuncu banyoda sirkeyle yıkandığını hatta köpekleri de sirke ile yıkayıp, evi sirke ile sildiğiniz söyledi. Bu şekilde nazardan korunduğunu hisseden oyuncu, gücüne inandığı adaçayını yaktığını ve içtiğini açıkladı.

Hazal Kaya'nın banyo itirafı çok konuşulacak! (Ünlülerin takıntı ve korkuları)

Geçtiğimiz günlerde evlenen oyuncu çift Asena Tuğal ve Şahin Irmak, Etiler-Akmerkez'deydi.

Evlilikten sonra hayatlarında bir şeyin değişmediğini belirten Tuğal, "Bir tek bana 'Hanım' demeye başladı" diyerek, gülümsedi. Çantasına asılı dezenfekte suyu dikkat çeken Tuğal, "Biraz hijyen takıntım var" şeklinde konuştu.

Hazal Kaya'nın banyo itirafı çok konuşulacak! (Ünlülerin takıntı ve korkuları)

BERGÜZAR KOREL

Yemek ve deniz konusunda bazı komik takıntıları olduğunu söylüyor. Korel takıntılarını şöyle anlatıyor: "Pütürlü hiçbir şey yiyemem mesela, pilava bayılırım. Sütlaç ağzıma koymam. Herkes bilir, ben yemeğe geleceksem, kimse dolmanın içine üzüm koymaz; çünkü tuzlunun içinde tatlı sevmem. Denizdeki hiçbir canlıdan korkmam, diplerde dolanırım ama yosuna basamam. Böyle birbirini tutmayan dünya komiği takıntı adı altında alışkanlıklar diyelim."

Hazal Kaya'nın banyo itirafı çok konuşulacak! (Ünlülerin takıntı ve korkuları)

Adele

Ünlü şarkıcı Adele martılardan çok korkuyor. Sebebi ise 9 yaşındayken dondurmasını elinden alan bir martı..

Hazal Kaya'nın banyo itirafı çok konuşulacak! (Ünlülerin takıntı ve korkuları)

Kadir Doğulu

Ayak takıntısı olan Doğulu, evlenmeden önce "Ayak takıntım var. O kişi sevgilim olacaksa, mutlaka öncesinde ayaklarını görmem lazım.'' demişti.

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