Hazal Kaya'nın banyo itirafı çok konuşulacak! (Ünlülerin takıntı ve korkuları)

BERGÜZAR KOREL

Yemek ve deniz konusunda bazı komik takıntıları olduğunu söylüyor. Korel takıntılarını şöyle anlatıyor: "Pütürlü hiçbir şey yiyemem mesela, pilava bayılırım. Sütlaç ağzıma koymam. Herkes bilir, ben yemeğe geleceksem, kimse dolmanın içine üzüm koymaz; çünkü tuzlunun içinde tatlı sevmem. Denizdeki hiçbir canlıdan korkmam, diplerde dolanırım ama yosuna basamam. Böyle birbirini tutmayan dünya komiği takıntı adı altında alışkanlıklar diyelim."