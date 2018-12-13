Hazal Kaya'nın banyo itirafı çok konuşulacak! (Ünlülerin takıntı ve korkuları)
Ünlü oyuncu Hazal Kaya'nın bu itirafı çok konuşulacak cinsten! Magazin dünyasının ünlü isimlerinin birbirinden garip takıntıları duyanları hayrete düşürdü. Son dönemde yer aldığı proje ile adından söz ettiren Hazal Kaya'da bunlardan biri. En büyük takıntılarından birini açıklayan Hazal Kaya çok şaşırttı. İşte Hazal Kaya'dan Murat Boz'a ünlülerin birbirinden ilginç takıntı ve korkuları.
ŞOKE EDEN İTİRAF
Hazal Kaya bir dergiye verdiği röportajda batıl inançları olduğunu itiraf etti. 28 yaşındaki oyuncu banyoda sirkeyle yıkandığını hatta köpekleri de sirke ile yıkayıp, evi sirke ile sildiğiniz söyledi. Bu şekilde nazardan korunduğunu hisseden oyuncu, gücüne inandığı adaçayını yaktığını ve içtiğini açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde evlenen oyuncu çift Asena Tuğal ve Şahin Irmak, Etiler-Akmerkez'deydi.
Evlilikten sonra hayatlarında bir şeyin değişmediğini belirten Tuğal, "Bir tek bana 'Hanım' demeye başladı" diyerek, gülümsedi. Çantasına asılı dezenfekte suyu dikkat çeken Tuğal, "Biraz hijyen takıntım var" şeklinde konuştu.
BERGÜZAR KOREL
Yemek ve deniz konusunda bazı komik takıntıları olduğunu söylüyor. Korel takıntılarını şöyle anlatıyor: "Pütürlü hiçbir şey yiyemem mesela, pilava bayılırım. Sütlaç ağzıma koymam. Herkes bilir, ben yemeğe geleceksem, kimse dolmanın içine üzüm koymaz; çünkü tuzlunun içinde tatlı sevmem. Denizdeki hiçbir canlıdan korkmam, diplerde dolanırım ama yosuna basamam. Böyle birbirini tutmayan dünya komiği takıntı adı altında alışkanlıklar diyelim."