Hazal Kaya yöntem değiştirdi artık eşi Ali Atay'ı tütsülüyor "Ali'inin etrafında adaçayı yakıyorum" İki çocuk annesi Hazal...

Şimdilerde ekranlardan epey uzak kalan, oğlu Fikret Ali ve kızı Leyla Süreyya ile vakit geçiren Hazal Kaya bir yandan da sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde kaybettiği kedisi ile ilgili yaptığı paylaşımla herkesi hüzünlendiren Kaya, bu kez eşi Ali Atay hakkında yaptığı açıklamayla gündemde. İşte detaylar...