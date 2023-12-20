Hazal Kaya yöntem değiştirdi artık eşi Ali Atay'ı tütsülüyor "Ali'inin etrafında adaçayı yakıyorum" İki çocuk annesi Hazal...

Şimdilerde ekranlardan epey uzak kalan, oğlu Fikret Ali ve kızı Leyla Süreyya ile vakit geçiren Hazal Kaya bir yandan da sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde kaybettiği kedisi ile ilgili yaptığı paylaşımla herkesi hüzünlendiren Kaya, bu kez eşi Ali Atay hakkında yaptığı açıklamayla gündemde. İşte detaylar...
Önceki akşam eşi Ali Atay ile birlikte görüntülenen Hazal Kaya'dan samimi açıklamalar.
Ali Atay ile Hazal Kaya, 2019 yılında dünyaevine girmiş, Fikret Ali ile Leyla Süreyya isimlerini verdikleri iki çocuğunu kucaklarına almışlardı.
EN ÇOK NAZARDAN KORKUYOR
Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada hayatta en çok korktuğu şeylerden birinin nazar olduğunu söylemişti Kaya.