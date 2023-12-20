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Hazal Kaya yöntem değiştirdi artık eşi Ali Atay'ı tütsülüyor "Ali'inin etrafında adaçayı yakıyorum" İki çocuk annesi Hazal...

Şimdilerde ekranlardan epey uzak kalan, oğlu Fikret Ali ve kızı Leyla Süreyya ile vakit geçiren Hazal Kaya bir yandan da sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde kaybettiği kedisi ile ilgili yaptığı paylaşımla herkesi hüzünlendiren Kaya, bu kez eşi Ali Atay hakkında yaptığı açıklamayla gündemde. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Aralık 2023, 14:08 Güncelleme 20 Aralık 2023, 14:08
Hazal Kaya yöntem değiştirdi artık eşi Ali Atay’ı tütsülüyor Ali’inin etrafında adaçayı yakıyorum İki çocuk annesi Hazal... 1

Önceki akşam eşi Ali Atay ile birlikte görüntülenen Hazal Kaya'dan samimi açıklamalar.

Hazal Kaya yöntem değiştirdi artık eşi Ali Atay’ı tütsülüyor Ali’inin etrafında adaçayı yakıyorum İki çocuk annesi Hazal... 2

Ali Atay ile Hazal Kaya, 2019 yılında dünyaevine girmiş, Fikret Ali ile Leyla Süreyya isimlerini verdikleri iki çocuğunu kucaklarına almışlardı.

Hazal Kaya yöntem değiştirdi artık eşi Ali Atay’ı tütsülüyor Ali’inin etrafında adaçayı yakıyorum İki çocuk annesi Hazal... 3

EN ÇOK NAZARDAN KORKUYOR

Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada hayatta en çok korktuğu şeylerden birinin nazar olduğunu söylemişti Kaya.

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