Hazal Kaya katıldığı partide ortalığı salladı yorum üstüne yorum yağdı: "Pantolonun düğmeleri açık kalmış"
Hazal Kaya katıldığı partide ortalığı salladı, ünlü oyuncuya sosyal medyada yorum üstüne yorum yağdı. Dijital bir platformda yayınlanan yeni projesinin galası sonrası bir partiye katılan başrol oyuncusu Hazal Kaya tarzıyla gündem oldu. Hazal Kaya ilginç pantolonuyla gündeme bomba gibi düştü. Kaya'ya "Pantolonun düğmeleri açık kalmış" yorumları yapıldı.
03.03.2022 09:32 - Son Güncelleme: 03.03.2022 09:36
"PANTOLONUN DÜĞMELERİ AÇIK KALMIŞ"
Hazal Kaya katıldığı partide ortalığı salladı, sosyal medyada ünlü oyuncuya yorum üstüne yorum yağdı.
Pera Palas'ta Gece Yarısı adlı dizide 'Esra' isimli bir gazeteciyi canlandıran oyuncu Hazal Kaya dün gerçekleşen gösterimde iki ayrı kıyafet giydi. Hazal Kaya'nın after parti için tercih ettiği pantolonun sosyal medyanın gündemine oturdu.
2019'da kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile evlenen Hazal Kaya, aynı yıl oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı.