Hazal Kaya kaç yaşında? Hazal Kaya ile Ali Atay arasındaki yaş farkına çok şaşıracaksınız

Hazal Kaya ile Ali Atay, 2018'in son haftasında aile arasında nişanlanmış ve 5 yıllık ilişkilerine evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Hazal Kaya nişanlandığını sosyal medya hesabından paylaştığı büyük tektaş yüzüğüyle göstermişti. Çiftin arkadaşlarından paylaşılan bilgiye göre, Hazal Kaya ile Ali Atay'ın düğün için aldıkları tarih 6 Şubat 2019... Peki Hazal Kaya kaç yaşında? İşte Hazal Kaya ile Ali Atay'ın yaşı...

6 Ocak 2019 Pazar, 12:28:09 Güncelleme: 12:39:40
Hazal Kaya kaç yaşında? Hazal Kaya ile Ali Atay arasındaki yaş farkına çok şaşıracaksınız

HAZAL KAYA İLE ALİ ATAY EVLENİYOR!

Hazal Kaya ile Ali Atay'ın düğün tarihi belli oldu. Çiftin düğününden çok yaşları merak konusu oldu. İşte Hazal Kaya ile Ali Atay'ın yaşı...

Hazal Kaya kaç yaşında? Hazal Kaya ile Ali Atay arasındaki yaş farkına çok şaşıracaksınız

BURCU ESMERSOY

2 Ekim 1976

Hazal Kaya kaç yaşında? Hazal Kaya ile Ali Atay arasındaki yaş farkına çok şaşıracaksınız

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ

1 NİSAN 1986

Hazal Kaya kaç yaşında? Hazal Kaya ile Ali Atay arasındaki yaş farkına çok şaşıracaksınız

DEMET ŞENER

11 NİSAN 1977

Hazal Kaya kaç yaşında? Hazal Kaya ile Ali Atay arasındaki yaş farkına çok şaşıracaksınız

SERENAY SARIKAYA

1 TEMMUZ 1991

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