Hazal Kaya kaç yaşında? Hazal Kaya ile Ali Atay arasındaki yaş farkına çok şaşıracaksınız

Hazal Kaya ile Ali Atay, 2018'in son haftasında aile arasında nişanlanmış ve 5 yıllık ilişkilerine evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Hazal Kaya nişanlandığını sosyal medya hesabından paylaştığı büyük tektaş yüzüğüyle göstermişti. Çiftin arkadaşlarından paylaşılan bilgiye göre, Hazal Kaya ile Ali Atay'ın düğün için aldıkları tarih 6 Şubat 2019... Peki Hazal Kaya kaç yaşında? İşte Hazal Kaya ile Ali Atay'ın yaşı...

6 Ocak 2019 Pazar, 12:28:09 Güncelleme: 12:39:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





