Hazal Kaya ile Ali Atay evlendi!

Özgür Mansur, imzalı gelinlik giyen Hazal Kaya, heyecanlı olduğunu belirterek "Bu kadar heyecanlanacağımı hiç tahmin etmiyorum. Özgür çok yakın arkadaşım ve 17 yaşındayken söz vermiştim, 'Evlenirsem gelinliğimi sen yaparsın' diye. Öyle de oldu." dedi. Ali Atay ise "Bu heyecan hiçbir şeye benzemiyormuş. Düğünle ilgili her şeyi Hazal organize etti. Ben sürekli şehir dışında çalışıyordum." diye konuştu. Çift son olarak iş yoğunluğu nedeniyle balayını yazın yapacaklarını belirtti.