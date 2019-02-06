Hazal Kaya ile Ali Atay evlendi!
Rol aldığı birçok başarılı projeyle adından söz ettiren Hazal Kaya ile yönetmen-oyuncu Ali Atay, dün akşam İstanbul'da gerçekleşen törenle dünya evine girdi. 5 yıldır birlikte olan Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinin nikah şahitliğini yapımcı Mustafa Uslu, oyuncu Erkan Saban, Hande Yılmaz ve Elif Dikeç yaptı. İşte ünlülerin eşleri ve sevgilileri...
06.02.2019 21:36 - Son Güncelleme: 06.02.2019 21:51
Özgür Mansur, imzalı gelinlik giyen Hazal Kaya, heyecanlı olduğunu belirterek "Bu kadar heyecanlanacağımı hiç tahmin etmiyorum. Özgür çok yakın arkadaşım ve 17 yaşındayken söz vermiştim, 'Evlenirsem gelinliğimi sen yaparsın' diye. Öyle de oldu." dedi. Ali Atay ise "Bu heyecan hiçbir şeye benzemiyormuş. Düğünle ilgili her şeyi Hazal organize etti. Ben sürekli şehir dışında çalışıyordum." diye konuştu. Çift son olarak iş yoğunluğu nedeniyle balayını yazın yapacaklarını belirtti.
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