Hazal Kaya ikinci bebeğine hamile! "Acayip kocam köylüyüm" dedikten sonra eşi Ali Atay'ın ihanetine uğradığı iddiası şaşkına çevirmişti
Hazal Kaya ikinci bebeğine hamile! "Acayip kocam köylüyüm" dedikten sonra eşi Ali Atay'ın ihanetine uğradığı iddiası herkesi şaşkına çevirmişti... Evliiklerinde kara bulutların dolaştığı yönündeki iddialarla geçtiğimiz aylarda magazin gündeminden düşmeyen Hazal Kaya ile Ali Atay cephesinden mutlu haber geldi. 2019 yılında oğulları Fikret Ali'yi kucaklarına alan çift, ikinci kez anne baba olmaya hazırlanıyor.
25.07.2022 10:25 - Son Güncelleme: 25.07.2022 10:40
3 AYLIK HAMİLE
"Acayip kocam köylüyüm" dedikten sonra eşi Ali Atay'ın ihanetine uğradığı iddiası günlerce konuşulmuştu... Hazal Kaya ikinci bebeğine hamile!
Geçtiğimiz aylarda ihanet iddailarıyla gündeme gelen Hazal Kaya-Ali Atay cephesinden mutlu bir haber geldi. Ünlü çift, ikinci kez anne baba olmaya hazırlanıyor. Her fırsatta anne olmayı çok sevdiğini söyleyen Kaya, 3 aylık hamile.
Sosyal medyada hızla yayılan söylenti sonrası Ali Atay Twitter gündeminde ilk sıralarda yer alarak TT (Tred Topic)oldu.