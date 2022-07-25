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Haberler Magazin Hazal Kaya ikinci bebeğine hamile! "Acayip kocam köylüyüm" dedikten sonra eşi Ali Atay'ın ihanetine uğradığı iddiası şaşkına çevirmişti

Hazal Kaya ikinci bebeğine hamile! "Acayip kocam köylüyüm" dedikten sonra eşi Ali Atay'ın ihanetine uğradığı iddiası şaşkına çevirmişti

Hazal Kaya ikinci bebeğine hamile! "Acayip kocam köylüyüm" dedikten sonra eşi Ali Atay'ın ihanetine uğradığı iddiası herkesi şaşkına çevirmişti... Evliiklerinde kara bulutların dolaştığı yönündeki iddialarla geçtiğimiz aylarda magazin gündeminden düşmeyen Hazal Kaya ile Ali Atay cephesinden mutlu haber geldi. 2019 yılında oğulları Fikret Ali'yi kucaklarına alan çift, ikinci kez anne baba olmaya hazırlanıyor.

25.07.2022 10:25 - Son Güncelleme: 25.07.2022 10:40
Hazal Kaya ikinci bebeğine hamile! Acayip kocam köylüyüm dedikten sonra eşi Ali Atay’ın ihanetine uğradığı iddiası şaşkına çevirmişti

3 AYLIK HAMİLE

"Acayip kocam köylüyüm" dedikten sonra eşi Ali Atay'ın ihanetine uğradığı iddiası günlerce konuşulmuştu... Hazal Kaya ikinci bebeğine hamile!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hazal Kaya ikinci bebeğine hamile! Acayip kocam köylüyüm dedikten sonra eşi Ali Atay’ın ihanetine uğradığı iddiası şaşkına çevirmişti

2019'da kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile evlenen Hazal Kaya, aynı yıl oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı.

Hazal Kaya ikinci bebeğine hamile! Acayip kocam köylüyüm dedikten sonra eşi Ali Atay’ın ihanetine uğradığı iddiası şaşkına çevirmişti

Geçtiğimiz aylarda ihanet iddailarıyla gündeme gelen Hazal Kaya-Ali Atay cephesinden mutlu bir haber geldi. Ünlü çift, ikinci kez anne baba olmaya hazırlanıyor. Her fırsatta anne olmayı çok sevdiğini söyleyen Kaya, 3 aylık hamile.

Hazal Kaya ikinci bebeğine hamile! Acayip kocam köylüyüm dedikten sonra eşi Ali Atay’ın ihanetine uğradığı iddiası şaşkına çevirmişti

Magazin dünyasının örnek çiftlerinden olarak gösterilen Kaya ve Atay hakkında geçtiğimiz şubat ayında ihanet iddiası ortaya atıldı.

Hazal Kaya ikinci bebeğine hamile! Acayip kocam köylüyüm dedikten sonra eşi Ali Atay’ın ihanetine uğradığı iddiası şaşkına çevirmişti

Sosyal medyada hızla yayılan söylenti sonrası Ali Atay Twitter gündeminde ilk sıralarda yer alarak TT (Tred Topic)oldu.

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