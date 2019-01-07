Hazal Kaya Ali Atay ile evleniyor! Hazal Kaya'nın ve ünlülerin bekarlığa veda partisi

6 Şubat'ta, beş yıldır birlikte olduğu Ali Atay ile evlenecek olan Hazal Kaya bekarlığa veda partisi düzenledi. Birçok ünlü ismin katıldığı partiden fazla görüntü paylaşılmadı. Hazal Kaya'nın bekarlığa veda partisi akıllara diğer ünlü kadınların bekarlığa veda partileri ve kına gecelerini getirdi. İşte Hazal Kaya'nın ve ünlülerin bekarlığa veda partileri.

7 Ocak 2019 Pazartesi, 17:41:51 Güncelleme: 17:58:02
Hazal Kaya Ali Atay ile evleniyor! Hazal Kaya'nın ve ünlülerin bekarlığa veda partisi

YILIN İLK DÜĞÜNÜ ONLARDAN

Beş yıldır aşk yaşayan Hazal Kaya ile Ali Atay evleniyor. Evlenme kararı alan ve kısa bir süre önce Ali Atay'la nişanlanan Hazal Kaya bekarlığa veda partisi düzenledi

Hazal Kaya Ali Atay ile evleniyor! Hazal Kaya'nın ve ünlülerin bekarlığa veda partisi

ÇOK KONUŞULAN DAVETİYE

Önceki gece Hazal Kaya arkadaşlarıyla bekarlığa veda partisi düzenledi. Oyuncunun partisinden fotoğraflar Instagram'a yüklendi.

Hazal Kaya Ali Atay ile evleniyor! Hazal Kaya'nın ve ünlülerin bekarlığa veda partisi

Hazal Kaya'nın paylaştığı fotoğrafta Nur Fettahoğlu ve Yıldız Çağrı Atiksoy da dans ederken objektiflere yansıdı.

Hazal Kaya Ali Atay ile evleniyor! Hazal Kaya'nın ve ünlülerin bekarlığa veda partisi

Ali Atay ve Hazal Kaya, 6 Şubat'ta evet diyecek.

Hazal Kaya Ali Atay ile evleniyor! Hazal Kaya'nın ve ünlülerin bekarlığa veda partisi

Hazal Kaya'nın bekarlığa veda partisi ünlülerin kına gecesi ve veda partilerini akıllara getirdi.

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