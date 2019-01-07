Hazal Kaya Ali Atay ile evleniyor! Hazal Kaya'nın ve ünlülerin bekarlığa veda partisi
6 Şubat'ta, beş yıldır birlikte olduğu Ali Atay ile evlenecek olan Hazal Kaya bekarlığa veda partisi düzenledi. Birçok ünlü ismin katıldığı partiden fazla görüntü paylaşılmadı. Hazal Kaya'nın bekarlığa veda partisi akıllara diğer ünlü kadınların bekarlığa veda partileri ve kına gecelerini getirdi. İşte Hazal Kaya'nın ve ünlülerin bekarlığa veda partileri.
7 Ocak 2019 Pazartesi, 17:41:51 Güncelleme: 17:58:02
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