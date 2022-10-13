Hazal Filiz Küçükköse'nin son halini görenler gördüklerine inanamadı 'bu kim?' Makyajsız hali paylaşılan Hazal Filiz Küçükköse...
2014 yılında Deniz Yıldızı dizisinde Özgür karakterine hayat veren rol arkadaşı Tuan Tunalı ile evlendi. Dizi setinde başlayan aşk ihanet iddialarının gölgesinde 2018 yılında boşanmayla noktalandı. Sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken Hazal Filiz Küçükköse, önceki gün makyajsız olarak görüntülendi. Sete yetişmeye çalışırken muhabirler tarafından makyajsız görüntülenen oyuncu Hazal Filiz Küçükköse'yi görenler tanıyamadı.
13.10.2022 17:19 - Son Güncelleme: 13.10.2022 17:19
Sete yetişmeye çalışırken muhabirler tarafından makyajsız görüntülenen oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, sosyal medyaya damga vurdu. Sosyal medya kullanıcıları ise oyuncunun bu halini yayınlayanları yerden yere vurdu.
34 yaşındaki oyuncu "Güzel harcamışsınız teşekkür ederim. Ama keşke sabahladığım bir set gününün ardından hiç uyumadan işlerimi halletmek zorunda olduğum zaman diliminde yorgun ve keyifsiz olduğumu dile getirdiğim muhabir arkadaşlarıma başka bir gün uzun uzun sohbet etmek istediğimi de yazsaydınız" diyerek paylaşıma sitem etti.