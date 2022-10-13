Hazal Filiz Küçükköse’nin son halini görenler gördüklerine inanamadı ’bu kim?’ Makyajsız hali paylaşılan Hazal Filiz Küçükköse...

34 yaşındaki oyuncu "Güzel harcamışsınız teşekkür ederim. Ama keşke sabahladığım bir set gününün ardından hiç uyumadan işlerimi halletmek zorunda olduğum zaman diliminde yorgun ve keyifsiz olduğumu dile getirdiğim muhabir arkadaşlarıma başka bir gün uzun uzun sohbet etmek istediğimi de yazsaydınız" diyerek paylaşıma sitem etti.