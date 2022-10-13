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Haberler Magazin Hazal Filiz Küçükköse'nin son halini görenler gördüklerine inanamadı 'bu kim?' Makyajsız hali paylaşılan Hazal Filiz Küçükköse...

Hazal Filiz Küçükköse'nin son halini görenler gördüklerine inanamadı 'bu kim?' Makyajsız hali paylaşılan Hazal Filiz Küçükköse...

2014 yılında Deniz Yıldızı dizisinde Özgür karakterine hayat veren rol arkadaşı Tuan Tunalı ile evlendi. Dizi setinde başlayan aşk ihanet iddialarının gölgesinde 2018 yılında boşanmayla noktalandı. Sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken Hazal Filiz Küçükköse, önceki gün makyajsız olarak görüntülendi. Sete yetişmeye çalışırken muhabirler tarafından makyajsız görüntülenen oyuncu Hazal Filiz Küçükköse'yi görenler tanıyamadı.

13.10.2022 17:19 - Son Güncelleme: 13.10.2022 17:19
Hazal Filiz Küçükköse’nin son halini görenler gördüklerine inanamadı ’bu kim?’ Makyajsız hali paylaşılan Hazal Filiz Küçükköse...

Sete yetişmeye çalışırken muhabirler tarafından makyajsız görüntülenen oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, sosyal medyaya damga vurdu. Sosyal medya kullanıcıları ise oyuncunun bu halini yayınlayanları yerden yere vurdu.

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Hazal Filiz Küçükköse’nin son halini görenler gördüklerine inanamadı ’bu kim?’ Makyajsız hali paylaşılan Hazal Filiz Küçükköse...

Herkes, Küçükköse'nin doğal haliyle de güzel olduğunu söyleyerek oyuncuya destek oldu.

Hazal Filiz Küçükköse’nin son halini görenler gördüklerine inanamadı ’bu kim?’ Makyajsız hali paylaşılan Hazal Filiz Küçükköse...

Ekranların güzel oyuncusu sete yetişmeye çalışırken paparazzilerden kaçamadı. Makyajsız halde görüntülenen Küçükköse'nin fotoğrafı sosyal medyada makyajlı fotoğrafı yan yana getirilerek yayınlandı. Güzel oyuncuya en büyük destek ise sosyal medya kullanıcılarından geldi.

Hazal Filiz Küçükköse’nin son halini görenler gördüklerine inanamadı ’bu kim?’ Makyajsız hali paylaşılan Hazal Filiz Küçükköse...

"DOĞAL HALİYLE DE GÜZEL"

Hazal Filiz Küçükköse bu halini paylaşan sayfalara sitem etti.

Hazal Filiz Küçükköse’nin son halini görenler gördüklerine inanamadı ’bu kim?’ Makyajsız hali paylaşılan Hazal Filiz Küçükköse...

34 yaşındaki oyuncu "Güzel harcamışsınız teşekkür ederim. Ama keşke sabahladığım bir set gününün ardından hiç uyumadan işlerimi halletmek zorunda olduğum zaman diliminde yorgun ve keyifsiz olduğumu dile getirdiğim muhabir arkadaşlarıma başka bir gün uzun uzun sohbet etmek istediğimi de yazsaydınız" diyerek paylaşıma sitem etti.

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