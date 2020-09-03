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Hazal Filiz Küçükköse ve Alp Güler’in 2 yıllık aşkı bitti! Anlaşarak ayrıldılar...

Hazal Filiz Küçükköse Tuan Tunalı ile evliliğini bitirmesinin ardından işletmeci Alp Güler ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Tuan Tunalı, ayrılık sürecinde ihanete uğradığını ima etmiş, "Gerçekleri mahkemede açıklayacağım. Hakkımı helal etmiyorum. Aradan bir yıl geçti. Onun miadı doldu. Diğer tarafta hesap soracağım. Çok şükür alnım ak" diyen Küçükköse, Alp Güler'de de aradığı mutluluğu bulamayınca ilişkisini sonlandırma kararı aldı.

03.09.2020 09:53 - Son Güncelleme: 03.09.2020 09:53
Hazal Filiz Küçükköse ve Alp Güler’in 2 yıllık aşkı bitti! Anlaşarak ayrıldılar...

Meslektaşı Tuan Tunalı ile boşandıktan sonra işletmeci Alp Güler ile ilişki yaşamaya başlayan Hazal Filiz Küçükköse, aradığı mutluluğu Alp Güler'de de bulamadı.

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Hazal Filiz Küçükköse ve Alp Güler’in 2 yıllık aşkı bitti! Anlaşarak ayrıldılar...

İkili, 10 gün önce anlaşarak 2 yıllık ilişkilerini bitirdi.

Hazal Filiz Küçükköse ve Alp Güler’in 2 yıllık aşkı bitti! Anlaşarak ayrıldılar...

DOSTÇA AYRILDILAR

Küçükköse ve Güler'in kötü ayrılmadığı ve dostluklarının devam ettiği öğrenildi.

Hazal Filiz Küçükköse ve Alp Güler’in 2 yıllık aşkı bitti! Anlaşarak ayrıldılar...

Hazal Filiz Küçükköse geçen yıl 32'nci yaşını kutlarken Alp Güler güzel oyuncuya yarım altın takarak herkesi şaşırtmış, çift bu sürpriz hediyeyle magazin sayfalarına haber olmuştu.

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