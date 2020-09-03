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Hazal Filiz Küçükköse ve Alp Güler’in 2 yıllık aşkı bitti! Anlaşarak ayrıldılar...

Hazal Filiz Küçükköse Tuan Tunalı ile evliliğini bitirmesinin ardından işletmeci Alp Güler ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Tuan Tunalı, ayrılık sürecinde ihanete uğradığını ima etmiş, "Gerçekleri mahkemede açıklayacağım. Hakkımı helal etmiyorum. Aradan bir yıl geçti. Onun miadı doldu. Diğer tarafta hesap soracağım. Çok şükür alnım ak" diyen Küçükköse, Alp Güler'de de aradığı mutluluğu bulamayınca ilişkisini sonlandırma kararı aldı.

03.09.2020 09:53 - Son Güncelleme: 03.09.2020 09:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





